DJ KOO、TRF33周年＆DJ45周年 ターニングポイントは小室哲哉との出会い「それまでなかなかうだつのあがらない人生」
TRFのリーダーでDJのDJ KOO（64）が26日、都内で行われた『おねがいアイプリ』コンテンツ発表会に登場。今年DJ活動45周年、TRFとして33周年を迎えたDJ KOOが、ターニングポイントを明かした。
【全身ショット】すごい！光り輝くDJ KOO
DJ KOOは「DJの回すレコードって45回転なので、そこを節目として、さらにまわしながら自分もまわり続けていきたい」といい、「なにより、DJという仕事はどれだけたくさんの人を音楽で元気にできるかという仕事。今回、『アイプリ』アンバサダーということで、さらにそこに拍車をかけて、ハッピーマインドで盛り上げていきたい」と笑顔で語った。
また、『アイプリ』において、ライブのクライマックスで衣装が光り輝く“バズリウムチェンジ”にちなみ、これがきっかけで自分が光り輝いた瞬間を問われると「ちょうどきのう2月25日でTRFが33周年を迎えまして。それまでなかなかうだつのあがらない人生だったんだけど、小室哲哉さんとの出会いが“バズリウムチェンジ”だったかなと思います」とターニングポイントを明かした。
『おねがいアイプリ』は、現在テレビアニメとアミューズメントゲームで展開している『ひみつのアイプリ』に続く「プリティーシリーズ」最新作。W主人公の「いのり」と「あおい」がぬいぐるみのような不思議な存在「フォーチュ」や個性豊かな仲間とともに、「おねがいかなえ隊」として、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通して町のみんなのおねがいをかなえていくストーリー。
イベントには、本作でW主人公を演じる小川華果、叶矢りか、エンディング主題歌を担当するいぎなり東北産が登場した。
【全身ショット】すごい！光り輝くDJ KOO
DJ KOOは「DJの回すレコードって45回転なので、そこを節目として、さらにまわしながら自分もまわり続けていきたい」といい、「なにより、DJという仕事はどれだけたくさんの人を音楽で元気にできるかという仕事。今回、『アイプリ』アンバサダーということで、さらにそこに拍車をかけて、ハッピーマインドで盛り上げていきたい」と笑顔で語った。
『おねがいアイプリ』は、現在テレビアニメとアミューズメントゲームで展開している『ひみつのアイプリ』に続く「プリティーシリーズ」最新作。W主人公の「いのり」と「あおい」がぬいぐるみのような不思議な存在「フォーチュ」や個性豊かな仲間とともに、「おねがいかなえ隊」として、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通して町のみんなのおねがいをかなえていくストーリー。
イベントには、本作でW主人公を演じる小川華果、叶矢りか、エンディング主題歌を担当するいぎなり東北産が登場した。