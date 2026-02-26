みりちゃむ、運転中の“不満”明かす「ありえないくらいイライラしますね」
ギャルタレントの“みりちゃむ”こと大木美里亜（23）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。運転中の“不満”を話した。
【写真】みりちゃむ「ばあばとじいじ」との“顔出し”ショット
この日は「運動神経に見放された女＆運動神経バツグンな女」が集合。みりちゃむは“バツグン”側として出演した。
車の運転で、運動神経のよさと車の運転技術は比例するかという話題に。東京五輪メダリスト・村上茉愛（29）が、“比例する”との意見で「右折はできるけど、左折は空間把握能力がないと距離感がつかめないんじゃないかな」と持論を語った。
司会のくりぃむしちゅー・上田晋也（55）から「大きくうなずいてるけどわかる？」と話を振られたみりちゃむは、「毎日のように運転するんですけど、高速とか走ってて、カーブでめっちゃスピード落とすヤツとか見てると、ありえないくらいイライラしますね」と説明した。
上田が「安全運転のためには（スピードを）落としたほうがいいだろ」とフォローするも「いやいや、必要以上に落とすヤツとかいるじゃないですか。追い越し車線にいるのに左に行かないとか。なんでこういう判断ができねぇんだろうな」と不満を明かした。
