ゲームやアニメなどの世界を体感できる兵庫県・淡路島のテーマパーク「ニジゲンノモリ」に３月７日、家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」用の新作ゲームのアトラクションがオープンする。

発売とほぼ同時にアトラクションを展開するのは珍しく、相乗効果を高めたい考えだ。

パソナグループ子会社で、パークと同名の運営会社が今月２５日発表した。オープンするのは、１２日に発売されたゲーム「東京スクランブル」のアトラクション。恐竜の子孫「ジノ」から逃げて生還を目指すゲームで、パーク内ではプロジェクションマッピングで再現されたジノの目をかいくぐりながら、ミッション成功を目指す脱出ゲームとなっている。

ニジゲンノモリはゲーム開発会社「バイナリーヘイズインタラクティブ」（東京）と知的財産（ＩＰ）を共同保有し、アトラクションの開発を進めた。今後もゲームやアニメのＩＰを所有することでアトラクション化を早め、新作コンテンツの育成につなげる方針だ。

ニジゲンノモリの貞松宏茂社長は２５日、東京都内で開いた説明会で「アトラクションでの体験をきっかけにゲームに触れてもらう。ゲームで遊べばアトラクションも体験したくなる。自社でＩＰを持ち、アトラクションに転用することで、日本のコンテンツ産業の育成に貢献したい」と意気込みを語った。