¡ÖÊ¸¶ç¤¢¤ó¤Ê¤é½Ð¤Æ¤³¤¤¡ª¡×Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤·¤ÆÊÖ¤êÆ¤¤Á¡ÄÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿¡ÈÀÖ¤ÎSUVÃË¡É¤¬Ê¿¼Õ¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¡¡2020Ç¯6·î¤Î²þÀµÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡ÊË¸³²±¿Å¾¡Ëºá¡×¤¬ÁÏÀß¡£°ìÄê¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·Ù»ëÄ£¸òÄÌ¶É¤Î¡ØÎáÏÂ6Ç¯Ãæ¤Î¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·µÚ¤ÓÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¼èÄù¤ê¾õ¶·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ö´Öµ÷Î¥ÉÔÊÝ»ý¤Ç¤Î¼èÄù¤ê·ï¿ô¤Ï4713·ï¡£
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÈ¾Ê¬°Ê²¼¤À¤¬¡¢·Ù»¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ï²£¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä°ìÈÌÆ»¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åý·×¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¢¡ÆüÃæ¤Î¸©Æ»¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤òÀú¤êÂ³¤±¤ëÀÖ¤ÎSUV
¡¡°åÎÅµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÇMR¡Ê°åÌô¾ðÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ä»³·òÆó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦39ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ÎËö¤Î¾×·âÅª¤Ê¾ìÌÌ¤òÌÜ·â¡£Åö»þ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÃ´Åö¤¹¤ëÃÏ¶è¤ÎÉÂ±¡¤Î³°²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤ÎÇò¤¤¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸©Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç»ä¤ÎÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÖ¤ÎSUV¼Ö¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÁ°¤òÁö¤ëÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤òÀú¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ê¿Æü¸á¸å¤ÎÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤Ç¡¢¤½¤Î¸©Æ»¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¤Û¤ÜÄ¾Àþ¤ÎÆ»Ï©¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Ïº¸¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ÐSUV¼Ö¤Ï¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥¤òµÍ¤á¡¢¼ÖÂÎ¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ë¤Ê¤É¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Àú¤êÊý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÀÖ¤¤¼Ö¤¬¤Ê¤¼µÞ¤ËÀú¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¸å¤í¤«¤éÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤ÏÄÉ¤¤È´¤¯µ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢°¼Á¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ø¤¦¤ï¤¡¡¢¥¿¥Á¤Î°¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÍí¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤ËÆ±¾ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢¡Èï³²¼Ô¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡Ä
¡¡SUV¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Àú¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ç¿®¹æ¤¬ÀÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢»öÂÖ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¹ß¤ê¤Æ¡¢SUV¤Î¤Û¤¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö30Âå¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¡¢¿ÈÄ¹Ìó180Ñ¤Î¥¬¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿¿ÈÂÎ¤Ä¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤â°Ò°µ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Âç¸Ô¤Ç¸ª¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´°Á´¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¤¤ÆÍè¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤·´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁë¤ò¾¯¤·¤À¤±³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¥ª¥¤¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡¡²¿¤µ¤Ã¤¤«¤éÀú¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡¡Ê¸¶ç¤¢¤ó¤Ê¤é½Ð¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤âÁë¤ò¶¯¤á¤ËÃ¡¤¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤òÄÏ¤ó¤Ç¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Àú¤ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¼ÖÆâ¤«¤éÊ¿¼Õ¤ê¡Ä
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¿SUV¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¡£¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î·õËë¤Ë¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼ÖÆâ¤«¤éÈà¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ú¥³¥Ú¥³¤È²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¼Õºá¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¼Õ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤éºÇ½é¤«¤é¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡£¤½¤â¤½¤â²¿¤ÇÀú¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÍýÍ³¤òÏÃ¤»¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÏÄÉ·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃ±¤Ë¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é°Õ³°¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤±¤É¡¢SUV¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¼Õ¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤í¤½¤í¿®¹æ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ø¥Æ¥á¥§¤Î´é¡¢³Ð¤¨¤¿¤«¤é¤Ê¡£ÆóÅÙ¤È¤³¤ó¤Ê¿¿»÷¤¹¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤¾¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼Ì¿¿¤ò²¿Ëç»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿®¹æ¤¬ÀÄ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¼Ö¤¬Æ°¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢SUV¤ÏÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¢¡Àú¤ê±¿Å¾¤·¤¿¥Ð¥Á¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡©
¡¡¼Ä»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÆü±Ä¶È¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼«ÂÎ¤Ï²¿ÅÙ¤âÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤¬¼Ö¤ò¹ß¤ê¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¾ÀÜ´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤Âè»°¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÄË²÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¼ÖÂÎ¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤Î¥í¥´¤äÌ¾Á°¤¬°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯µ¤¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤¯¤éÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¿µ¤à¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Àú¤ê±¿Å¾¤ò¤·¤¿Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ËÁø¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡ãTEXT¡¿¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡ä
¡Ú¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÎ¹¹Ô¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¹¥Êª¤Ï°ìÈÌÃË½÷¤Î¥¹¥«¥Ã¤ÈÏÃ¤ä¥È¥ó¥Ç¥â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£4Ç¯Á°¤«¤éÅìµþ¤ÈÃÏÊý¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òËþµÊÃæ¡£
