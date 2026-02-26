北海道蘭越町で２月２５日、７８歳の男性が刺された事件についてです。



現場を立ち去った男２人は依然として逃走を続けていて、町内には不安が広がっています。



（通報）「お父さんが２人組の男に刺された」



蘭越町湯里で２５日午後２時ごろ、７８歳の男性の家族から消防に通報がありました。



男性は２人組の男に刃物のようなもので切りつけられ、腹にけがをしました。



命に別条はないということです。





（山本記者）「男性はこのあたりの路上に仰向けの状態で倒れていたということです。そして地面を見てみますと、鑑識の捜査のあとが残っています」警察によりますと、男性は車で外出中で、消防が駆け付けた際、車の近くで仰向けに倒れていたということです。事件直後の様子を目撃した町民はー（事件直後を目撃した町民）「救急車に刺された人が乗っていて出発するところだった。消防の大きい車もいたし、パトカーが何台も。そして警察はどんどん来るし」男性を襲った男２人はそれぞれ身長およそ１６０センチと１８０センチで、いずれも帽子とサングラスを着用していたということです。男性は２人について「知らない人」だと話していて、町内には不安が広がっています。（蘭越町民）「小学校とかもすぐ近くにあるので危ないなと思います」（蘭越町民）「みんな人の付き合いがいいマチだから、あってはならない事件。（早く）捕まってもらいたいね」男２人は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。