不器用さん大歓迎！ 初心者だった著者が編み物にハマり、その楽しさと喜びを綴ったカラフル入門エッセイ【書評】
手芸店の棚に並ぶ色とりどりの毛糸を眺めてわくわくした経験はないだろうか。『あめばあむほど好きになる かぎ針編みはじめました』（まつざきしおり/KADOKAWA）は、編み物初心者の著者と一緒に、「編む楽しさ」を味わえるコミックエッセイだ。
「自分でも何か編めたら素敵だな」と思いつつ、複雑な「編み図」を前に無理だと諦めてしまう人は多い。著者も、不器用だし、魔法陣のような編み図の解読なんて無理……と二の足を踏んでいたそうだ。本書は、そんな彼女がひょんなことからかぎ針編みの世界に飛び込み、少しずつその魅力にはまっていく様子が描かれている。
毛糸の柔らかな質感やカラフルな色の組み合わせがコマいっぱいに広がり、読んでいるだけで「自分も作ってみたい」という創作意欲が湧いてくる。基本の編み方や道具の選び方も紹介されているが、必要なものはすべて100円ショップでそろい、合計500円ほどから始められる。「まずはこれだけでOK」とハードルを低く紹介してくれているのもうれしい。
これから編み物を始めたい人はもちろん、挫折してしまった人や、毎日の中で小さな癒やしを求めている人に手に取ってほしい。「あめばあむほど好きになる」というタイトルの通り、編み物という沼の心地よさを教えてくれる、まさに温かい毛糸のような作品だ。
文＝坪谷佳保