不器用さん大歓迎！ 初心者だった著者が編み物にハマり、その楽しさと喜びを綴ったカラフル入門エッセイ【書評】

不器用さん大歓迎！ 初心者だった著者が編み物にハマり、その楽しさと喜びを綴ったカラフル入門エッセイ【書評】