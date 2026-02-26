今月27日に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから30周年を迎えることを記念し、 「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会が開催。ゲストに俳優の高杉真宙さん、山本美月さん、永尾柚乃さん、お笑いコンビ・レインボー（ジャンボたかおさん、池田直人さん）が登場しました。



【写真を見る】【 永尾柚乃 】 3歳で芸能活動に本腰 「ママに本気でやりたいと言った」 ドリフを見て 「1000万ボルトがビリビリッと来た」





永尾さんは、ポケモン30周年を爐めでとうございます。私が9歳なので、（ポケモンは）大先輩ですね。お子さんから大人の方まで、世界中から愛されている瓩函⊇吠 牘撚茵慳消議絅團チュウ』でポケモンに出会ったんですけど、知れば知るほど好きになるみたいな感じ瓩函¬椶魑韻せていました。









また、ポケモンの歴史を振り返る中で、レインボーの2人は自分たちの歴史も回想。ジャンボさんは、過去の宣材写真を見ながら2種類の嫌われ者みたいですね。笑顔がぎこちないなぁ瓩肇椒笋と、狠單弔んはこの頃劇場でキャーキャー言われていたのに、私と組んだ瞬間にファンが0人になった瓩函悲しいエピソードを明かしていました。







「人生が変わったと思う瞬間」というトークテーマでは、高杉さんが犇綵でスカウトされた時ですね。熊本の花火大会でスカウトされて、中学一年生で芸能界に入りました瓩函芸能界入りのきっかけを回想。山本さんも犹笋盒綵でスカウトされて...天神で、もんじゃ焼きに並んでいたら。高校一年生かな瓩函⊃兇衒屬辰討い泙靴拭







続く永尾さんは、爛供Ε疋螢侫拭璽困気鵑鬟謄譽咾埜た時に、体中からピカチュウみたいに1000万ボルトがビリビリッと来た。衝撃的でしたね。それが3、4歳くらい瓩函興奮気味に告白。爐修譴妊謄譽咾暴个燭い隼廚辰燭鵑澄瓩函▲献礇鵐椶気鵑ら聞かれると爐い筺∋笋1歳半から。3歳からママに「本気でやりたい」と言って、こうやってやってます瓩函⇔篭く回答。そのあまりに早すぎる“プロの自覚”に、会場からは驚きと感心の声が漏れました。









それを受けた山本さんは、爐Δ舛了劼いま2歳。来年そんな決断するとは思えない瓩函驚嘆。子役の経験がある池田さんは、ジャンボさんから犹厂鮖代に、ひな壇に座る番組で結果を出せなくて、子役事務所の社長に「今日から君は石博士だ」と言われて、勝手に「石キャラ」にさせられた瓩函当時のエピソードを暴露され、犖世Δ覆筺⊃由紛覆欧蕕譴刃叩幣弌豊瓩函遠い目をしていました。



【担当：芸能情報ステーション】