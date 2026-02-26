韓国女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓをプロデュースしていたミン・ヒジン前ＡＤＯＲ（アドア）代表が、芸能プロダクション・ＨＹＢＥ（ハイブ）との法廷争いで一審判決に勝訴。２５日に記者会見を開き、受取額２５６億ウォン（約２５億６千万円）相当を放棄するかわりに、自身およびＮｅｗＪｅａｎｓに関する全ての訴訟終結を公開提案した。しかしＨＹＢＥはこれを受け入れず、対抗措置に出たと２６日、現地メディアの韓国日報などが報じた。

記事によると２５日、ＨＹＢＥはソウル中央地方裁判所へ裁判上の保証供託金２９２億５千万ウォン（約２９億２５００万円）を納付したという。これは、ミン前代表とのプットオプション訴訟一審判決による仮執行を停止するための措置だ。

これに先立ち、ミン前代表は記者会見で「現在進行中の民事・刑事全ての訴訟争いを全て終わらせることを提案する」「この決定の全ての理由は、ＮｅｗＪｅａｎｓのためだ」と言及。バン・シヒョク会長に向けて「私たちは今こそ法廷ではなく、創作の場でお会いしましょう。２０２５年７月の商法改正など、企業の責任が厳しい時代に、エンタメ産業のリスクを解消し和解を選択することが、株主とファンのために最も賢明な経営判断になると思う」とコメントしていた。