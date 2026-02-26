パティ重量の「75％」がエビ…だからどこを食べてもエビエビエビの「エビかつ」が今年も登場（さぼてん）
「とんかつ新宿さぼてん」は、毎年人気の「エビかつ」を、2026年3月1日（日）から全国のデリカ店舗にて期間限定で販売する。
【商品画像】エビかつだけじゃない！おすすめの「桜えびのクリームコロッケ」はこちら
1966年創業の「とんかつ新宿さぼてん」は、国内外に約500店を展開するとんかつ専門店。一頭から2食分しか取れない稀少な部位を使用した「フィレブリアン」、一定の温度で熟成させ、旨みを深めた「熟成三元麦豚ロースかつ」など、素材本来の味を引き立てる豊富なメニューは、日本をはじめアジア各国で広く親しまれている。また、デリカ店舗では定番かつの人気メニューを中心に、季節に合わせた惣菜や弁当、かつサンドなど幅広いメニューを用意している。
今回、販売となるのは、エビの使用量がパティ重量の75％を占めている、毎年人気の「エビかつ」。 “つなぎ”にもエビを贅沢に使用し、どこを食べてもエビが入っている満足感とプリプリ食感が特長の商品。レモンの効いた特製タルタルソースとの相性も抜群だという。
また、駿河湾産の桜えびの香りが特長の「桜えびのクリームコロッケ」も販売中だ。同商品は、桜えびの風味を味わえるよう、何もつけずに食べるのがおすすめだという。〈エビかつ（単品）〉
※全国のデリカ店舗にて販売
◾️販売期間
2026年3月1日（日）〜8月末予定
◾️販売価格
1ケ：税込価格460円
2ケ：税込価格880円
（1ケ購入でタルタルソース1袋付）
※全国のデリカ店舗にて販売中
◾️販売期間
〜4月中旬頃予定
◾️販売価格
1ケ 税込価格330円
2ケ 税込価格630円
※一部の店舗や時間によっては取り扱いがない場合がある
※商品の数に限りがあるため、売り切れとなる場合もある