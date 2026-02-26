プロボクシング元３階級制覇王者の亀田興毅ファウンダー（３９）が手がける「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が２６日、オンラインで会見。次回の興行を４月１７〜１９日の３日間、キルギス共和国で開催すると発表した。最終日のメインではＷＢＡ世界スーパーフライ級１１位の佐野遥渉（あゆむ、２２）＝ＬＵＳＨ＝が、同級暫定王者のデビッド・ヒメネス（３３）＝コスタリカ＝に挑戦する。

佐野は昨年１０月、未公認のＷＢＡアジア・スーパーフライ級王座を獲得し、世界ランク入りを果たした。「世界戦が決まってびっくりしている。まだ早いという声もたくさんあると思うが、チャンスをいただいたので一発でつかみ取りにいきたい」と抱負。静岡県出身のボクサーから世界チャンピオンが出ていないことにも触れ「何でも一番にこだわりたい」と強い思いを口にした。

相手のヒメネスはオールラウンダーで頭脳的なボクシングを展開してくる。佐野は「たぶんパンチがないと思われている。ところどころで倒しにいく場面も見せて戸惑わせたい」と本番へのイメージを膨らませていた。

戦績は佐野が１２戦１１勝（５ＫＯ）１分け、ヒメネスが１９戦１８勝（１２ＫＯ）１敗。