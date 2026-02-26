“彼氏いない歴48年”でもすんなり結婚。48歳女性が知った「ダイエットも若作りもいらない」理由
恋愛・婚活コンサルタントの田中亜依です。700万円の費用を投じた10年間の婚活で、600人以上の男性とデートを重ねた末に結婚しました。“本気の婚活経験”を活かし、年間1000人以上の男女の恋愛サポートを行ってきた筆者が、婚活に「リアルに役立つ情報」をお伝えします。
婚活の相談者の中には、彼氏いない歴＝実年齢という方もチラホラいます。今の時代、さほど珍しいわけでもありませんが、婚活に踏み出せないという方もいて、もったいないなと感じています。今回は、48歳で婚活の第一歩を踏み出した、千恵子さんのお話を紹介します。
◆恋愛経験ゼロで、スムーズに結婚へ進むケースとは
千恵子さん（仮名・48歳／会社員）は、真面目で優しく、仕事でも頼りにされている女性です。でも恋愛においては、これまで彼氏ができた経験がないため、自信を失っていました。
「48歳で男性とお付き合いした経験がゼロなんです。若い頃は仕事が忙しくて、気づいたら40代後半になってしまいました。婚活をしようと思っているのですが、今から恋愛なんてできる気がしなくて……」
ある程度の年齢を重ねても彼氏という存在ができたことがないというと、マイナスポイントだと思いがちですが、それは誤解です。
「恋愛に対する過去のトラウマや元彼との比較がないぶん、相手との関係に臆病になったり、収入や見た目を元彼と比較することがないので、意外とスムーズに結婚へと進む場合もありますよ」
こう伝えると、千恵子さんは驚いた表情をして、次のように続けました。
「そんなふうに言われたのは初めてです。正直、自分には婚活なんて無理なんじゃないかと思っていたんです。でも、婚活するとなると、やっぱりもっと痩せたり、お相手に好かれるようにコミュニケーション能力も磨かなきゃですよね……」
◆婚活に自分磨きは不要。大切なのは魅せ方
千恵子さんは、婚活するにあたって、今の自分では選ばれる自信がないため、いわゆる自分磨きをしないといけないと思い込んでいました。しかし筆者はこれまでに、「何年も自分磨きばかりして、気づいたら時間が過ぎていた」というケースをいくつも見てきました。
「もっと痩せないと」「もっと綺麗にならないと」と思って、自分なりに努力をしますが、どこまでやっても「まだ足りない」と感じてしまい、自信が持てないのです。だからこそ私は、千恵子さんにこう伝えました。
「自分磨きは不要です。必要なのは、魅せ方を整えることなんです」
◆盛るより整える！ 今の自分だからこそ出せる魅力を見極めよ
ここで言う魅せ方とは、特別なことではありません。例えば、次のようなことに丁寧に取り組むだけです。
・自然で優しく見える写真の撮り方
・落ち着いた印象を引き出す服の色や素材
・丁寧に話すだけで生まれる安心感
・プロフィールに「どんな関係を望むか」をしっかり書くこと
意外かもしれませんが、変な方向に自分磨きをするよりも、こうしたことに取り組んだ方が、婚活を成功へと導いてくれます。
筆者はよく「盛るより、整える」とお伝えしています。48歳の魅力は48歳だからこそ出せるもの。無理なダイエットをしたり、若作りをしたりする必要はまったくありません。自然体のまま魅せ方を整えるだけで、魅力は十分伝わりますし、自分に合った人の目に留まりやすくなります。
◆自分磨きに時間をかけすぎるよりも、動きながら魅せ方を整える
千恵子さんのように、恋愛や異性とのコミュニケーションに自信がないと、どうしても準備に逃げてしまいがちです。でも、どれだけ自分磨きに時間をかけたとしても、完璧にはなりません。仮に自分では完璧になったと思っても、自分がいいなと思ったお相手が同じように思ってくれるかどうかはわからないのです。
だからまずは「婚活を始める」ことが、実は一番重要なんです。動きながら考えるほうが、準備に時間をかけるよりはるかに前に進みます。そして、魅せ方を少しずつ整えていけば、それで十分です。
◆あなただけの魅力を信じて、まずは第一歩を踏み出そう
48年間、仕事も生活も一生懸命積み重ねてきた女性は、その人にしかない魅力が備わっているはずです。
若い人や恋愛経験が豊富な人と比べて、気後れしてしまうかもしれませんが、今の自分にも必ず魅力があります。そして、魅せ方次第であなたに合ったお相手とマッチングする可能性は十分にあるのです。自分磨きに時間を費やす前に、まずは一歩踏み出してみてください。
＜文／田中亜依＞
【田中亜依】
恋愛・婚活コンサルタント、デートコーチ。婚活歴10年、婚活に700万円を投資。マッチングアプリ、結婚相談所、合コンで600人以上の男性と出会い結婚。この経験を生かし、国内最大手結婚相談所にて「また会いたくなるデート方法」などのセミナー講師として活動。Twitter：@date_coach_ai／Instagram：＠ai_tanaka1019
