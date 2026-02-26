《これからはフリー ならば なんでも楽しく 新しい景色を求めて ひたすら進みます感謝と共に》（原文ママ。以下同）──2月24日、お笑いコンビ「Take2」の深沢邦之（59）が約40年間所属した事務所「佐藤企画」から独立してフリーとなったことを自身のインスタグラムで報告した。

【写真】田中美佐子との電撃離婚から2年、一回り以上年下のA子さんを車内へエスコートする深沢邦之

同事務所は1月末で全所属タレントのマネジメント業務を終了することをホームページで発表しており、それに伴い相方の東貴博（56）やタレントのはしのえみ（52）もフリーに転身した。独立の背景をスポーツ紙記者が語る。

「『佐藤企画』は萩本欽一さん（84）のマネージャーを務めていた佐藤宏榮氏が、1985年に設立した事務所です。浅井企画からのれん分けしてできた経緯があり、これまでに萩本さんに見出されたタレントが浅井企画から移籍して所属していました。

しかし、事務所スタッフが高齢化して、タレントたちも一本立ちできる年齢になったことで、2年前に社長以外の取締役らが退任し、事務所の整理を始めていました」

深沢もSNSに《大学一年生の時に 欽ちゃんの元を訪ねて この世界に入り それ以来40年 お世話になりました》と、感謝の言葉を綴っていた。

2023年に女優の田中美佐子（66）と離婚し、事務所も独立した深沢は文字通り"フリー"となったが、ここ数年は激変の人生だった。芸能プロ関係者が語る。

「深沢さんは1995年に付き人をしていた美佐子さんと結婚しました。当時はトップ女優と駆け出し芸人のゴールインに"収入格差100倍婚"と騒がれました。結婚8年目に待望の一人娘を授かり、湘南エリアで親子テニスなどをして幸せな日々を送っていました」

芸能界の"おしどり夫婦"と知られていた2人だったが、《パパとお別れすることになりました。いきなりでびっくりされた方もおられると思いますが、ここに至るまで、私たちにはとても長い年月がかかりました》と、2023年6月に田中が突然の離婚を報告。

深沢は離婚を受けて舞台などで『とにかく明るいバツイチです』など自虐ギャグを披露していたが、2024年6月には40代女性とホテルデートする姿を目撃されている。前出の芸能プロ関係者が語る。

「女性は深沢さんより一回り以上年下で、もともと美佐子さんのファンでした。深沢さんの舞台をみるうちに彼のファンになり、メッセージをやりとりするうちに惹かれていったようです。2人は食事やデートをするなど傷心の深沢さんを癒やしているようでした」

一方、『佐藤企画』の第一号タレントとして所属していた田中は2019年に別の事務所への移籍し、2025年1月には完全にフリーとなって活動している。別の芸能プロ関係者が語る。

「美佐子さんが直接、仕事の依頼メールに返信したり、詳細を打ち合わせしたりすることもあるそうです。自ら愛車のハンドルを握って現場に来ることもざらで、フリーが肌に合っているようです」

深沢が最後まで『佐藤企画』に残り続けたのは、萩本への恩義だった。

「学生時代に萩本さん主催の『萩塾』に入り、1994年から『Take2』として活動をスタートさせました。厳しい"笑いのいろは"や人生観を学び、結婚も離婚も認めてもらった。84歳となった今も現役で活動を続ける萩本さんへの感謝の気持ちが強く、欽ちゃんファミリーの1人として、ずっと恩返しがしたいと思っていたということでしょうか」

元夫より一足早くフリーとなった田中は順調な活躍を見せている。還暦を前に深沢もフリーとして新たな山を登り始めた。