2024年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（28）。2020年の入社後、多くの人気番組を担当したが、2023年7月に体調不良を理由に休業を発表。退社後に、SNSでPTSD（心的外傷後ストレス障害）であったことを公表した。約1年の闘病期間を経て、再び前に踏み出し、NEWSポストセブンのエッセイ連載『ひたむきに咲く』も好評だ。そんな渡邊さんが、「長崎原爆資料館」と「NYグラウンド・ゼロ」を訪れて感じたことについて綴ります。

PTSDを発症してから、私は本来の自分がわからなくなったし、働けない自分は社会に存在しないかのように思えた。生きる気力や未来への希望がなくなって、何の欲求も湧かなくなった。だが、そんな中で、唯一やりたいと思ったことがある。それは、多くの人が心に傷を負った場所に行きたい、というものだった。

先人たちが経験した行き場のない憤りや恐怖、悲しみを学ぶことで心が整理され、生きる希望につながる糸口を発見できるかもしれないと考えていたからだ。

最初に行ったのは、長崎県の原爆資料館だった。そこで被爆者の証言として福田須磨子さんの『恐ろしい烙印』という詩の展示を見つけた。原爆患者という烙印を押された瞬間から、普通の人間としての歓びや人並みの希望をもつことができなくなり、死ぬまで1人きりの真っ暗な人生を歩まなければいけない、という内容だった。

私はこれを読み、重い扉が幾重にもなって出入り口すらわからなくなってしまっていた得体の知れない感情が言語化されたような気がした。

言葉になっても気分がいい内容ではないし、現実は苦痛で絶望的なことに変わり無いが、ほんの少しだけ自分の心を理解できた。自分ですら迷子になっていた感情が、少しずつ表面化されるきっかけになった。

以降、心の不安定な時や自分ですら自分がわからなくなった時、大きなトラウマを多く生み出した場所に導かれるようになった。

グラウンド・ゼロで感じた「当たり前が、崩壊する」理不尽さ

今回は、その最たる場所の一つであろうニューヨークのグラウンド・ゼロで感じたことを素直な言葉で書いてみる。

グラウンド・ゼロは、2001年アメリカ同時多発テロで崩壊したワールドトレードセンターのツインタワーの跡地だ。そこでは2700人超が亡くなった。

実際にグラウンド・ゼロの周辺を歩いてみると、日本では考えられないほどの超高層ビルがひしめき合うように建ち並んでいる。金融の街・ウォールストリートのすぐ隣で、世界の中心地といっても過言では無い。こんなビル群に飛行機が突っ込むなんて、当時誰も想像しなかっただろうし、今でも信じられない。

崩壊したツインタワーの跡地には、犠牲者の名前が刻まれたプール型の慰霊碑がある。燃えて崩れた跡地に水を想像させる慰霊碑、鎮魂の意味もあるのだろうと思った。

同じ敷地にある「9.11 Memorial & Museum」では、同時多発テロを様々な映像や被害者と家族の声、200万トンにのぼる瓦礫から残された記録などをもとに、細かく丁寧に解説されていた。

展示スペースにはティッシュとゴミ箱が置かれていて、涙を流しながら見学する人も多かった。こんな博物館は見たことがないと感じるほどの異様さがあった。

衝撃的な展示が多く、書きたいことが山のようにあるが、ここでは特に印象に残っている2つについて触れる。

まずは、ツインタワーで亡くなった人の顔写真と名前が壁一面に貼られている展示だ。顔写真は証明写真のような固い表情のものから、卒業アルバムや結婚式の写真など将来への希望を感じさせる明るい表情のものもあった。

その一人一人の人生を想像する。写真の中で浮かぶ笑顔とは対照的に、この先も続くはずだった未来を奪われる無念さとテロの悲惨さが胸を締め付けた。

みんな誰かの子どもで、誰かの大切な人。たくさんの人がその人と関わり、構成していた。だから、亡くなった人の家族や友人の気持ちを慮らずにはいられなくなった。行ってきますと出て行った人が、もう語ることのない身体になって、いや身体すら帰ってこない、大きな理不尽に対敵する。当たり前が、崩壊する。

亡くなった人のみならず、多くの人の未来を変えてしまった、悲しみが濃縮されたような場所だった。

PTSDやトラウマ治療の最先端をいく「アートセラピー」

印象に残ったことの2つ目が、アートセラピーだ。同時多発テロによってトラウマを抱えた人たちが、アートセラピーを受けてどう変化していったのか、その記録が詳細に展示されていた。「9.11 Memorial & Museum」の凄みは、まさにここにあると強く感じた。

アートセラピーとは文字通り、アートを使って心の痛みを表現し、トラウマと向き合い、そのほかの多くの感情を癒すというものだ。日本におけるアートセラピーは、研究数やデータが少なく、補助療法の一部に過ぎない。だから、ここでの展示は、PTSDやトラウマ治療の最先端をいく、心理療法の研究が進んだアメリカにしか成せないものだと思った。

主に子どもたちがアートセラピーを受ける過程で描いた絵が展示されていた。赤い塗料だけを使った炎や血を連想させる絵や、黒い渦が無数に描かれている絵など、心の叫びが表われているように感じた。言葉にならない心の声を、絵で昇華していた。

トラウマと向き合う方法は、殊日本においては認知行動療法のような話す治療がメインだ。私も認知行動療法を受けたから、この話す治療の辛さは身をもって知っている。あまりにショックが大きすぎて本心が心の奥底にいってしまったり、思い出したくなくて自分で封印してしまったりして、言語化できない感情があるのは確かだ。

だからアートセラピーのように、言葉を用いずとも感情を整理し表現する治療の選択肢がある、というのは救いになるような気がした。

何より、この大きな理不尽にさまざまな手段を用いてみんなで乗り越えようとする力を感じた。トラウマを抱えた人たちは、暗闇を呪うより、ろうそくに火を灯すことを選んだのだ。

傷つけた人も、あなたを時の記憶から消し去ることはできない

3時間近くかけて全ての展示を見終え、外に出ると、ビルの隙間に見える青空に、飛行機が見えた。エンジンの轟音が怖くなった。事務用品が空を舞い、上から物や人が降ってくる、タワーが崩壊するシーンを想像した。地獄だ。

自分が経験したトラウマを超える恐怖の存在を知ることで、私は"今を生きている"ことを自覚させられた。社会から離脱し自分の感情すらわからず生ける屍状態だった私の中に、恐怖や憤りという気持ちが宿ることで、生を実感したのだと思う。

青空を眺めていたら、「9.11 Memorial & Museum」に展示されていたある文章を思い出した。

"No day shall erase you from the memory of time"

──いかなる月日も、あなたを時の記憶から消し去ることはできない

この"あなた"は亡くなった人や傷ついた人だけでなく、"あなた"を傷つけた人のことでもある気がした。

こんなふうに感じている時点で、私はまだ暗闇を呪う側にいるのだろう。私はこれから1人で、ろうそくに火を灯していけるのだろうか。そんな思いを胸に、グラウンド・ゼロを後にした。

【プロフィール】渡邊渚（わたなべ・なぎさ）／1997年生まれ、新潟県出身。2020年に慶大卒業後、フジテレビ入社。『めざましテレビ』『もしもツアーズ』など人気番組を担当するも、2023年に体調不良で休業。2024年8月末で同局を退社した。今後はフリーで活動していく。2025年1月29日に初のフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。同年6月には写真集『水平線』（集英社刊）も発売。渡邊渚アナの連載エッセイ「ひたむきに咲く」は「NEWSポストセブン」より好評配信中。