◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール2日目(26日、沖縄・那覇)

巨人の山粼伊織投手が練習の合間にインタビューに応じ、内海哲也投手コーチから課せられた特殊な役割があることを明かしました。

山粼投手はこの日、甲斐拓也選手を相手にブルペンで約80球ほど投球。自身の状態については「まだまだやることはたくさんある。普通に投げて狙った辺りにいくピッチングができないと僕は抑えられない。まだまだフォームのメカニック、バランス、タイミングをもっとよくしていきたいなと思います」と言及しました。

また、この日は2025年のドラフト1位ルーキーである竹丸和幸投手の24歳の誕生日。練習の合間には山粼投手が率先し、竹丸投手を祝いました。その件について問われると、山粼投手は「去年から、誕生日の人がいたら僕がチェックして内海さんに伝えないといけないという役割がある。忘れたら僕が怒られるので」と笑顔で内海哲也投手コーチに課せられた役割があることを明かします。

山粼投手は、なぜそのルールになったのかはわからないとし、普段から球団のインスタグラムなどを通じて誕生日の選手を確認しているとのこと。この日お祝いした竹丸投手については「彼はポーカーフェイスな部分があるので、『もうやめてください』みたいな感じ。もっと竹丸くんのよさを引き出していきたいと思います」とコメントしました。

キャンプ中は、赤星優志投手や西舘勇陽投手と一緒にいることが多い山粼投手。赤星投手の素顔についても話題にあげ「めっちゃお笑いが好きなんですよ。ちょっとコアな単独のライブとかも行く感じで。芸人さんがすごく好きらしいんですが、みんなそれを知らない。なので(赤星投手が)芸人っぽいボケとか少し入れてくるんですけど、みんな『優志がそんなこと言うはずがない』と思って『あれ？』みたいな雰囲気になることが多いです」と意外な一面を明かしました。

一方の西舘投手に関しては「今年はトレーニングを本当に頑張っている。僕と一緒のメニューをやってから、菊池雄星さん(ともに合同自主トレを行った)のところでやっていたメニューを4時間くらい、オフシーズンはトレーニングしていたので」と語りました。

今回チームメートの素顔を明かした山粼投手は、自身初となる開幕投手抜擢への期待が高まっています。その目標について「開幕に合わせてやろうと思っているが、どこで投げるにしろ、チームを勝ちに少しでも近づけられるようなピッチングができるように、トレーニングして練習して、コンディションを上げていきたいなと思います」と意気込みを語りました。