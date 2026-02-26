3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を目指す侍ジャパンが26日、名古屋のバンテリンドームで練習を行い、ドジャース・大谷翔平投手がチームに合流した。TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）では大谷の球場入りから速報し、フィーバーぶりを伝えた。

大谷はこの日、チャーター機で名古屋入りし、午後2時40分ごろに球場入りした。番組では白Tシャツにグレーのブルゾンの私服姿の大谷が球場内の通路を歩く様子を中継。その後、侍ジャパンの背番号16のユニホームに着替えてグラウンドに姿を見せると、MCのフリーアナウンサー・石井亮次は「ん？あっあっあれ？大谷選手ですね！いやーびっくりした」と大興奮。

番組は名古屋のCBCのスタジオから生放送しているため、コメンテーターのカンニング竹山は「いやー凄いね、凄いね。大谷選手がここから頑張って歩いていける場所にいるってことでしょ。タクシー乗ったら大谷選手がいる場所に行けるってことでしょ。凄いよねー」とうれしそうに話した。

中継で出演したヤクルト、メッツなど日米で活躍した五十嵐亮太氏は「リラックスしている中で大谷選手の動きを気にしている選手多いですね」と侍ジャパンの選手たちの視線について指摘。

大谷は日本ハム時代に同僚だった近藤（ソフトバンク）と談笑しながらウオーミングアップしていたが、五十嵐氏は「近藤選手も普段こんなに笑顔じゃないような気がする」とツッコミ。スタジオに笑いが起こる中、竹山も「コンちゃん明るいですよ、いつも」と笑顔を見せていた。