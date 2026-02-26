歌手・タレントの中川翔子さんが、普段の育児を離れて大人会食の模様を投稿しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】山田五郎さんと焼肉犖渭困気鵑誰よりもはやく完食瓠屬困辰噺亀い任い討ださい！」





翔子さんは、自身のインスタグラムに山田五郎さんとの2ショットを投稿。2024年10月に自身のYouTubeチャンネルで「原発不明がん」にかかり治療に取り組んでいることを報告していた山田五郎さんですが、「頂いてるお仕事はやらせていただきたい」と語っていたとおり、テレビ番組のレギュラー出演・自身のYouTubeチャンネルでの配信など、現在に至るまで精力的に仕事に取り組んでいる様子です。

そして翔子さんは五郎さんとともにラジオ番組「リミックスZ」で10年以上にわたって共演する間柄。これまでも五郎さんとの仕事ぶりを伝える投稿をしています。





翔子さんは「山田五郎さんとゲッターズ飯田さんと宮島咲良ちゃんとSATOブリアンに行けました！」と、都内の人気焼肉店に4人で向かったことをテキストし、五郎さんをみんなで囲んでいる写真を投稿しています。









さらに「五郎さんが誰よりもはやくたくさん焼肉フルコース完食！」と驚きのテキスト。翔子さんとともに、五郎さんも分厚いお肉が並ぶお皿を掲げてスマイルしている写真を撮影。翔子さんは「凄すぎる！ずっと元気でいてください！」とエールを送っています。

【担当：芸能情報ステーション】