ぼる塾あんり（31）が、25日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。鍋の“シメ”について語った。

この日のテーマは「やせ鍋」＆「太る鍋」SP。鍋好きのあんりは鍋のシメは何派かを聞かれると「シメ大好きで。鍋の中でもシメに向かっていってるんで。大事にしたくてシメは2段階にいってまして。うどんから雑炊ですね」と答えた。

続けて「みんなでやると鍋ってシメ談議というか、どっち、どれにする？ うどん、お米とかって言うじゃないですか。うどんとか雑炊とか。雑炊選んだ時に雑炊おいしく食べてても、ずっとこれうどんにも合うなってダシで考えちゃう。うどんにしても雑炊のこと考えちゃう。じゃあ、シメだけは二股許してもらおうと…恋愛はダメですよ。ダメだけど」と話すと、笑いが起きた。

そしてブラックマヨネーズ小杉竜一が「わかるわ〜それ。途中から、うどんと雑炊2段階見越してダシをガンガン追加するよね」と賛同した。

あんりが「うどんからやると、雑炊やった時に、ちょっと短くなったうどんが雑炊の時に現れるんですよ。うれしい！ 別れたと思ったら、まだ」と話すと、MCの明石家さんまは「ちっちゃい肉もな」と言い、あんりが「そうなんです。雑炊は素晴らしい」と絶賛した。

ギャル曽根は「2段階の後に3段階あるんですよ。うちは、うどんやって、ラーメンやって、雑炊です。ちゃんぽん麺とか入れるとめちゃくちゃおいしくて。だから、うちはなるべくスープは飲まないようにして具材取って、シメに向けて食べてます」と明かした。