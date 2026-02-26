NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

次回『豊臣兄弟！』。策を巡らす小一郎。炎上する砦を前に逃げ惑う兵たち。そこに姿を現したのは戦国時代を代表する名軍師…

2月122日に放送された第七回「決死の築城作戦」で、無事に川並衆の棟梁・蜂須賀正勝の協力を得た藤吉郎・小一郎。

同時に”義兄弟”である前野長康と正勝の絆も取り戻すことに成功しますが、「兄弟」がよりドラマに意味を持つ中、既に”兄弟”にトラウマを抱えるあの人の未来を見据えて、震える視聴者もいるようで…。

＊以下第七回のネタバレを含みます。

＜第七回のあらすじ＞

藤吉郎(池松壮亮)は晴れて寧々(浜辺美波)と夫婦に。

だが祝言の日、直(白石聖)が中村に帰ると言いだし、小一郎(仲野太賀)は戸惑う。

一方、美濃攻めに乗り出した信長(小栗旬)に対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。

小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現には尾張と美濃の国境を仕切る川並衆の協力が必要。

２人は、川並衆の棟梁・蜂須賀正勝(高橋努)とよしみのある織田家臣・前野長康(渋谷謙人)に仲介を頼む。

前野長康の口利きを期待するも…

信長の命に従って墨俣を攻略すべく、川並衆の協力を模索し始めた藤吉郎たち。

かつて川並衆であった前野長康の口利きを期待してその拠点へ。

しかし、長康と義兄弟であった蜂須賀正勝は、その姿を見てむしろ激怒してしまいました。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

「砦を築く策を引き受けてくれるまで、屋敷の前から動かない」と宣言した藤吉郎でしたが、そうこうしている間に長康の屋敷へと斎藤龍興の兵が迫ります。

動揺を見せる正勝を前に、「兄者がそういうならそうなんじゃ」「きっと前野殿も蜂須賀殿を待っております！」と説得を続けた小一郎。その姿に心を動かされた正勝は、川並衆を率いて長康の元へ向かうことに。

また一緒にやるか？

場面移って長康の屋敷。

安藤守就率いる斎藤の兵が屋敷へ突入しようとしたまさにそのとき、かけつけた正勝たちが齊藤の兵を撃破。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

驚く長康らに対し、正勝が「あの墨俣の砦づくりわし一人では手に余る。また一緒にやるか？ 将右衛門」と伝えると、「無論じゃ！」と長康はこたえます。

絆を取り戻した二人は、墨俣の砦造りに力を貸すことを決意するのでした。

視聴者の反応

兄・藤吉郎へ絶対の信頼を寄せる弟・小一郎。そのゆるぎない“兄弟の絆”に心を動かされた蜂須賀正勝。二人を前にして、かつての義兄弟・前野長康の窮地を知った正勝も動き出すことに。

なお前回の放送「兄弟の絆」でも、藤吉郎と小一郎の固い結びつきが物語の軸となり、その姿に信長が心を動かされる、といった場面が描かれました。

物語が進むにつれ、「兄弟」という関係が存在感を高める中、血を分けた実の兄弟だけでなく、契りを交わした義兄弟、あるいは兄弟にも等しい関係性へと射程が広がっています。

そして今後の歴史をひもとけば、登場人物たちのあいだに新たな“兄弟”が生まれていくことは避けられません。なかでも、すでに“兄弟”において深いトラウマを抱えるあの人物が、再び義兄弟との関係で大きな事件に直面することを思えば、胸騒ぎを覚える視聴者も少なくないようで…。

実際SNSでは、「『豊臣兄弟！』は「豊臣(の)兄弟！」だけでなく「豊臣(と)兄弟！」でもあるよなぁ。義兄弟や兄弟級の絆とか」「豊臣兄弟、光のブラザー過ぎるぜ。蜂須賀＆前野の義兄弟も滅茶苦茶よかった…」「秀吉と秀長、ノブやんと信勝、ノブやんと浅井長政、信孝と信雄、足利義輝と義昭。他になんかあるかな」「そうなると既に弟・信勝との間でトラウマを持つ信長と、長政の義兄弟は…」「義兄弟を含めて戦国時代の兄弟の絆や不和、トラウマをフックに話を展開していく感じか、そうなると浅井長政に裏切られたときの信長とかが地獄の予感…。あと秀吉・秀長と家康が"義兄弟"になることとかも強調して描かれそう」といった声がみられていました。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。