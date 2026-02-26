「これ絶対に売れる！」 スバルの復刻版「スバル360」に“絶賛”の反響殺到！

スバル（当時は富士重工業）の歴史を語る上で欠かせない名車「スバル360」。

1958年に登場し、「てんとう虫」の愛称で親しまれたこのクルマのDNAを色濃く受け継ぐ「幻のモデル」が、かつて存在しました。

【画像】超カッコいい！ これが復刻版「スバル360」です！（12枚）

その名は「エルテン」。

「第32回 東京モーターショー（1997年）」に出展されたこのクルマは、単なるレトロなパイクカーではなく、スバルの技術の粋を集めた野心的なコンセプトカーでした。

エクステリアは、一目でスバル360へのオマージュと分かる丸目ヘッドライトと曲線基調のフォルムを採用。

ボディサイズは全長3410mm×全幅1500mm×全高1500mmで、コンパクトな5ドアハッチバックとして仕立てられていました。

しかし、その愛らしい見た目の内側には、驚くべき先進技術が詰め込まれていたのです。

パワーユニットには、最高出力46馬力の「660cc直列4気筒エンジン」を搭載。

さらにプロペラシャフトの途中に41馬力のモーターを配置するという独自のハイブリッドシステムを採用していました。

電源システムも独創的で、「コンデンサーバッテリー」と「マンガンリチウムバッテリー」、そしてルーフの「ソーラーシステム」という3つの電源を統合制御。

これにCVTとスバル伝統のAWD（全輪駆動）を組み合わせ、低燃費と走りの楽しさを両立させることを目指していました。

その後の1999年には、より現実的な「エルテンカスタム」も公開されましたが、残念ながら市販化には至らず、エルテンは幻の存在となりました。

※ ※ ※

このエルテンに対し、SNSやネット上では今なお熱い反響が寄せられています。

「このデザイン、今出しても絶対に売れる！」「スーパーハイトワゴンだらけの軽市場に一石を投じてほしい」「ちゃんとスバル360の雰囲気があって良いね」といった称賛の声が多数。

また、スバルの軽自動車生産撤退を惜しむ声も多く、「ヴィヴィオRXRに乗っていたけど素晴らしかった。スバル製軽自動車の復活を願う」「トヨタ傘下のダイハツと組んででも、このデザインで市販化してほしい」「サンバーも含めてスバルの自動車を復活させて！」といった切実なコメントが並びます。

中には、「小学生の頃、父がスバル360で家族を色々な場所へ連れて行ってくれた。そんな思い出が蘇り、エルテンを買いたいと思いました」という感動的なエピソードも。

一方で、「エンジンだけ現代モノにして、外装は完全に当時のままがいい」「今のデザイナーにあの可愛さが再現できるか心配…」という、熱烈な旧車ファンならではのシビアな意見も見られました。

「もしスバルが自社開発を続けていたら…」。エルテンは、そんな叶わぬ夢への憧れと共に、今もファンの心の中で輝き続けています。