タイに滞在する金田久美子がミニスカ、ノースリーブ姿で美しいスイングを披露 練習中の日焼け対策もバッチリ！
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。タイでのラウンド中に撮影したスイング動画やオフショットを公開した。
【動画】軸がブレない金田久美子のスイング動画3連発
最初はドライバー、グリーンを狙うアイアン、そしてフェアウェイウッドの動画3連発だったが、そのすべてが右後方から撮られていた。「キャディさんのカメラアングルは 前から撮って〜後ろから撮って〜 と何を言っても決まって斜め前からでした」と、なかなか希望する動画は撮ってもらえなかった様子。それでも「コップンカー」とお礼を記していた。ラウンドの時は爽やかな水色のノースリーブにダークブルー系のミニスカート姿だった。しかし「練習の時は とにかく日焼け対策してます」と写真の中に記した通り、キャップの上からつばの広いハットを被り、顔にはマスク、腕にはアームカバーを付けている。隣には荷物がたくさん入ったバッグも見え、南国タイの強い日差しへの対策は万全だ。そして最後は「キャミにデニムが私の一張羅。笑」と記すと、鏡に映った自分の姿を自撮りした写真を公開した。この投稿を見たファンは「本当良い女」「スッゴク素敵です」「しかしスタイル抜群だなぁ」「美脚が映えてるね〜」などと称賛。中にはタイ語で「スワイマーク」（とても綺麗）というコメントもあった。
