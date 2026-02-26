【谷口キヨコのごきげん！？SOLOライフ】デパートに入ってるカフェで晩ご飯を食べることがある。19時過ぎに入って営業終了時刻の20時前に出る。そのデパートの地下でお総菜でも買って帰ればよいのだけれど、それをするのもなんだかなぁ、で夜のカフェ飯。

そのカフェでほぼ毎回見かける二組のお客さんがいる。一組はたぶん親子。高校生ぐらいの背の高い男子と化粧っ気のない小柄なお母さん。男子はいつもテキストを開いて勉強している。お母さんはなぜかその息子らしき男子をおいてカフェを出入りする。いなくなったり、帰ってきて座ったり、を繰り返すのだ。2人はほとんど会話をしない。座る席も決まっている。あるとき、自分たちのいつもの席に人が座っていたので他の席に座ったな、と思ったら、その人たちが帰ると店のスタッフに声をかけることもなく、親子で荷物を運んでいつもの席に移動していた…。何と言う『その席自分たちの席です』感。

私がそのカフェでその時間に行くと、必ずと言っていいほど『そこにいる』2人。その男子の容貌が西洋っぽいな…と思っていると、ある日、西洋人と思われる背の高い中年男性がその場に登場！2人とハグを始めた。おっ、これはどう見てもお父さんやん！パパやん！ダディって言った方がええんかな…。しかも英語やない言語で3人しゃべってるやん！ドイツ語っぽいやん！そういえばめちゃ背が高いし、アングロサクソンて感じやん！

日頃の謎が一気に解けたようで私は大興奮。オーダーしていたパスタもカフェオレもほったらかしで『久々の親子対面やな。それもこのカフェで会うんや。やっぱりよっぽど気に入ってるな。いつもの晩ご飯を外国のお父さんに見せてあげたかったのかな。あのお父さんの仕事はなんやろ？貿易？いや商売人ぽくないな、学者っぽいな…京大関係か？だいたいこの場所に1人でたどり着ける外国人やし京都に明るいはずや。そういえば息子はずっと勉強してる。インテリ一家なのか…』と、私の妄想の翼はますますどんどん広がっていったのです！

が、いかんせん、たぶんドイツ語だと思われる言語、意味が全く分からない。3人はかなり淡々としゃべってることだけは分かる。ハグまでして久々っぽいのにこれもドイツ人ならではなのか。

何を言ってるのか知りたい、話の中身が分かれば、あの2人がなぜ毎日あのカフェで晩ご飯なのか？なぜあの席がよいのか？なぜお母さんがあんなに出入りするのか？ で、だいたいどこに行ってるのか？そして一番肝心の、息子はこのカフェでの毎夕をどう思っているのか？これが分かる！

でも、その外国人男性を見たのは一度きり。今もその店に来る親子は2人だ。お父さんはドイツに帰ったのかなぁ…←完全なる妄想。そして私はまたあの、たぶん親子に会いたい…まではいかないけど、その、たぶん親子がそこにいるのを見たくてそのカフェに行く。その時間にそこに行く目的の2番目は晩ご飯、そして1番目はそのほぼ親子を見るためだ。

そして、そのカフェにはもう一組、私の妄想の翼を広げさせてくれる常連さんがいる。それは居眠りおじさんだ。