２５日に放送された日本テレビ系「有吉の壁」では、実力派ベテラン俳優がまさかの出演。代名詞とも言える台詞も言う大サービスで、佐藤栞里を大喜びさせた。

この日は北千住の商店街を舞台に芸人たちがコントを熱演。有吉弘行と佐藤栞里は一件の歯医者の中に入っていくと、そこにいたのはトム・ブラウンと松下由樹だった。

松下は歯科医、みちおが後輩歯科医、布川が患者という設定で、松下が「歯石の取り方、覚えてるわよね？よろしくね」というと、ツインテールのみちおが「はい！それじゃ失礼します」といって布川の口の中に機械をツッコむと、悲鳴とともに、布川の歯が全部抜ける…という展開に。

みちおは「大丈夫ですかぁ〜？」と聞くと、松下は「あ〜さ〜く〜ら〜！」と、松下の代表作の一つである「ナースのお仕事」の名台詞で、みちおを一喝。そして「次からは気を付けてね」といい、布川が「軽すぎだろ」とツッコんでコントは終わった。

この「あ〜さ〜く〜ら〜」に佐藤は「うれしい〜！」と大喜び。有吉も「よりによってトム・ブラウンと」と苦笑していた。