将棋の順位戦A級・最終9回戦が2月26日、静岡市の「浮月楼」で行われている。タイトルホルダーの藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）は、現地で行われている大盤解説会に出演。全4局の戦型予想には苦戦したものの、「言ってなかったですが、ここ（中村-増田戦）は実は当たりました」とプチドヤ顔を披露しファンを爆笑させていた。

藤井名人によるA級最終局の生解説は、3年連続と恒例のものとなってきた。しかし、常に“解説される側”である藤井名人の貴重な解説担当とあり、ファンはその言動＆一挙手一投足に釘付け状態となっている。大きな拍手の中で登壇した藤井名人は、“観る将”にもわかりやすいトークを展開し、解説でもファンを魅了した。

そんな中で、中村太地八段 対 増田康宏八段の解説時には、「前夜祭で戦型予想をしましたが、中村八段対増田八段、豊島九段対佐々木八段の2局は時間切れになってしまったんです。実は（中村-増田戦）は早繰り銀を予想しようと思っていたんです。ちょっと間に合わなかったですが…（笑）」と予想が的中していたことをドヤ顔で報告した。

しかし、逆に「糸谷八段対近藤八段戦は一手損角換わり」との予想だったが、結局横歩取りに。さらに「永瀬九段対佐藤九段戦は雁木」も振り飛車が正解。先に予想していた2局は両方とも外れてしまったと苦笑いを浮かべつつも、「ここ（中村-増田戦）は実は当たっていた」と強調し、負けず嫌いっぷりをさく裂させていた。

この藤井名人の解説にファンは爆笑。ABEMAの視聴者からは「負けず嫌いの血が騒ぐ」「いいぞお〜w」「負けず嫌いどんだけ〜」「名人かわちすぎやろ」「いちいち可愛い」「めちゃくちゃ楽しそうw」「聡太楽しそうだねー」「藤井名人のサービス精神発揮」と多数のコメントが寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）