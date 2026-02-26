対ドルでは大きな動意なし＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは0．71台前半でのもみ合い。目立った動意は見られず。豪ドル円は昨日の111円50銭近くまでの上昇の後、円全般の買いもあって昼過ぎにかけて111円を割り込む動き。午後は買い戻しが入った。



NZドルドルは0．6000ドルを挟んでの推移。豪ドル同様に目立った動意が見られず。NZドル円は前日の93円80銭台までの上昇から、午後に93円54銭まで下げる展開。



今週の主な指標

【豪州】

02/25 09:30 消費者物価指数 （1月） 結果 3.8% 予想 3.7% 前回 3.8% （前年比）

02/25 09:30 消費者物価指数 （1月） 結果 0.4% 前回 1.0% （前月比）

02/25 09:30 消費者物価指数 （1月） 結果 3.4% 予想 3.3% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

02/25 09:30 消費者物価指数 （1月） 結果 0.3% 前回 0.2% （トリム平均・前月比）



【NZ】

02/23 06:45 小売売上高 （2025年 第4四半期） 結果 0.9% 前回 1.9% （前期比）

02/26 09:00 ANZ企業信頼感 （2月） 結果 59.2 前回 64.1



MINKABUPRESS 山岡

