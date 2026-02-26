ドル円１５６．００近辺、ユーロドル１．１８２０近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は156.00近辺、ユーロドルは1.1820近辺で推移している。ドル円は東京市場で円買いが優勢となり、156.43レベルを高値に直近では155.71レベルまで安値を広げた。しかし、155円台後半では買戻し圧力がみられ、156円付近に落ち着いた。



ユーロドルは小幅高。1.1807から1.1829までの狭いレンジで推移している。ユーロ円はドル円とともに下げている。レンジは184.73から184.09までの動き。前日と同様に円相場主導の展開となっている。



USD/JPY 155.98 EUR/USD 1.1819 EUR/JPY 184.35

