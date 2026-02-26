DJ KOO、かなえたい願いは尿酸値低下「健康診断に行ったときに値が高いので（笑）」
TRFのリーダーでDJのDJ KOO（64）が26日、都内で行われた『おねがいアイプリ』コンテンツ発表会に登場。自身の切実な“お願い”を告白した。
【全身ショット】すごい！光り輝くDJ KOO
本作にちなみ、かなえたい“お願い”を聞かれたDJ KOOは、最初に「バズリズムFESを開催！」と本作にちなんだフェスをやりたいとお願い。そのうえで、2つ目として「恥ずかしいな…」といいつつ「おねがい 尿酸値」と書かれたフリップを掲げた。
DJ KOOは「健康診断に行ったときに値が高いので、下げていきましょうということです（笑）」と苦笑い。自身が本作のアンバサダーを務めていることにも触れ「このシリーズを続けていくためにも下げられるようにお願いしたい」と切実な願いを告白し、「みなさんも健康第一で！（笑）」と呼びかけた。
『おねがいアイプリ』は、現在テレビアニメとアミューズメントゲームで展開している『ひみつのアイプリ』に続く「プリティーシリーズ」最新作。W主人公の「いのり」と「あおい」がぬいぐるみのような不思議な存在「フォーチュ」や個性豊かな仲間とともに、「おねがいかなえ隊」として、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通して町のみんなのおねがいをかなえていくストーリー。
イベントには、本作でW主人公を演じる小川華果、叶矢りか、エンディング主題歌を担当するいぎなり東北産が登場した。
【全身ショット】すごい！光り輝くDJ KOO
本作にちなみ、かなえたい“お願い”を聞かれたDJ KOOは、最初に「バズリズムFESを開催！」と本作にちなんだフェスをやりたいとお願い。そのうえで、2つ目として「恥ずかしいな…」といいつつ「おねがい 尿酸値」と書かれたフリップを掲げた。
『おねがいアイプリ』は、現在テレビアニメとアミューズメントゲームで展開している『ひみつのアイプリ』に続く「プリティーシリーズ」最新作。W主人公の「いのり」と「あおい」がぬいぐるみのような不思議な存在「フォーチュ」や個性豊かな仲間とともに、「おねがいかなえ隊」として、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通して町のみんなのおねがいをかなえていくストーリー。
イベントには、本作でW主人公を演じる小川華果、叶矢りか、エンディング主題歌を担当するいぎなり東北産が登場した。