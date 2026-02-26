品川駅の新幹線改札内に「BEAMS」店舗登場へ キヨスク跡地・わずか2.5坪…期間限定ポップアップ
JR品川駅新幹線北口改札内に「ビームス ジャパン 品川駅 ポップアップストア」が、期間限定で登場することが決まった。3月19日にオープンする。
【画像】品川駅限定…ビームス ジャパン 品川駅 N700typeA Tシャツ
BEAMS JAPANとして初の新幹線駅改札内出店となり、わずか2.5坪（8.3平米）のキヨスク跡地に期間限定で設けられる。
「年々増加する訪日外国人客も多く利用する国内移動の交通拠点にスタンド型の店舗を構え、国内各地の文化と魅力をまとう銘品から、旅に役立つ小物や縁起物まで、バラエティ豊かな商品セレクションでお土産需要に応えます」と予告する。
■店舗概要
店舗名：ビームス ジャパン 品川駅 ポップアップストア
営業期間：2026年3月19日（木）〜2026年5月31日（日）
営業：10：00〜20：00
定休日：不定休
支払方法：キャッシュレスのみ（現金取扱無し）
取扱商品数：約125アイテム
・限定商品
人気イラストレーター青木賢吾氏が、東海道新幹線をメインに据え、「1富士2鷹3茄子」のモチーフを添えた、とても縁起のよいグッドデザインを描き下ろし。Tシャツ、キャップ、トートバッグ、てぬぐいに落とし込み、限定販売。
ビームス ジャパン 品川駅 N700typeA Tシャツ 7480円（税込）
ビームス ジャパン 品川駅 N700typeA トートバッグ 7480円（税込）
ビームス ジャパン 品川駅 N700typeA てぬぐい 2420円（税込）
・大定番商品
BEAMS JAPAN店舗やECでロングセラーを誇り、出先＆旅先で重宝するポーチやパスケース、お土産や記念の品にもぴったりな、だるまなどの縁起物まで、バラエティ豊かにラインナップ。
※対面店舗のため、試着室の用意はない
※画像はイメージ
※数に限りあり
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合あり。急遽販売を終了する場合あり
※商品の予約および取り置きはできない
