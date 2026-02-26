友達の暴露にフィギュアスケートの中井亜美選手が赤面しました。

ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した現在17歳の高校生の中井選手。

練習を共にする同じ年の仲間達が中井選手について「お姉さんいるのもあって末っ子気質じゃないですけど、すごく甘え上手」と素顔を明かすと中井選手も赤面。「同い年でも『いいよ〜』って言いたくなっちゃいます。何するにも『亜美どうしたい？』って聞きたくなっちゃう」と周囲からの愛されぶりが明かされます。

しかし、ひとたび氷上にたつとその雰囲気が一変すると言います。「陸上ではかわいらしい女の子なんですけど、氷上にいると男子も圧倒する肝の据わり方」とその姿を変えるそうです。

特にその肝の据わり方がわかるエピソードが。「(五輪前の)最後のトレーニングの時にトレーナーの先生が、『亜美ちゃんオリンピック頑張ってきてね』って言ったんですよ。そしたら『はい、亜美楽しんできます』って言っていて、それを聞いたときにすごいなって思った。どっかの試合行くかぐらいで行きましたね」と大舞台を前にも物怖じしない様子だったそうです。

(2月26日放送 日本テレビ『DayDay.』を再構成)