【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の朝鮮中央通信は２６日、第９回朝鮮労働党大会が２５日、閉会したと報じた。

金正恩（キムジョンウン）総書記は党大会中に行われた過去５年間の総括報告で、米国が北朝鮮を核保有国と認めて敵視政策を撤回すれば、「良好な関係を築けない理由はない」と述べ、対話再開へ含みを持たせた。核・ミサイル開発を強化する方針も強調した。

正恩氏は世界情勢について、「米国の覇権政策と横暴で武力衝突が相次ぎ、混沌（こんとん）とした方向に突き進んでいる」と指摘した。「核保有こそが帝国主義的な侵略の野望に終止符を打てる唯一の手段だ」と訴え、「米国が最後まで対決姿勢を貫くなら我々も比例した対応を一貫して行う。手段と方法は十分にある」と主張した。

一方、「朝米関係の展望は米国側の態度に懸かっている」とも述べた。トランプ米大統領への直接的な言及はなかった。

韓国については、左派の李在明（イジェミョン）政権が進める融和政策を「欺まんであり、粗末だ」と一蹴（いっしゅう）。「協議すべきことは全くなく、同胞という範疇（はんちゅう）から永遠に排除する」と対話を拒絶した。

党大会では新たな国防５か年計画を策定した。水中発射型の大陸間弾道弾（ＩＣＢＭ）や人工知能（ＡＩ）を使った無人攻撃機、敵国の衛星を攻撃するための特殊兵器などの開発を進め、軍事技術力を大きく増強する方針を掲げた。

首都平壌（ピョンヤン）の金日成広場では２５日夜、党大会を記念した軍事パレードが行われた。党機関紙・労働新聞（電子版）には、正恩氏と共に観覧する「ジュエ氏」とされる娘の写真が多数掲載された。韓国・聯合ニュースによると、ＩＣＢＭなどの戦略兵器は確認されなかったという。

党大会は２０２１年１月以来５年ぶりで、１９日から７日間開かれた。