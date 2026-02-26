¡Ú »³ËÜÈþ·î ¡Û ¡ÖÂæÏÑ¤Ë¥Ý¥±¥â¥óÊá¤Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡×¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¥Ý¥±¥â¥ó°¦¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤Ï¿Æ¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×
º£·î27Æü¤Ë¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ÀÖ¡¦ÎÐ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤· ¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÈ¯É½²ñ¤¬³«ºÅ¡£¥²¥¹¥È¤ËÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¤µ¤ó¡¢»³ËÜÈþ·î¤µ¤ó¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¡¢ÃÓÅÄÄ¾¿Í¤µ¤ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú »³ËÜÈþ·î ¡Û ¡ÖÂæÏÑ¤Ë¥Ý¥±¥â¥óÊá¤Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡×¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¥Ý¥±¥â¥ó°¦¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤Ï¿Æ¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ïà30¼þÇ¯¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¥¢¥Ë¥á¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î»ÒÃ£¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤âàËÍ¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ì½ï¤Ë30¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤á¤È¡¢½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Ç¤â¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»³ËÜ¤µ¤ó¤Ïà¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ò¿Æ¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿á¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤ò¹ðÇò¡£à¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤À¤±¿Æ¤Ë¡©á¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢à¤½¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹...á¤È¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥ë¥Ó¡¼¡¦¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ñ¾ì¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Èà¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¡£¼«Ê¬¤ÎÀÄ½Õ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Äï¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¡£àºÇ¿·ºî¤òÄï¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆüÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áá¤¯»Ï¤á¤¿¤¤á¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥é¥¤¥Õ¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¥Ý¥±¥â¥óÂç¹¥¤¤Ê2¿Í¡£¶¦±é»þ¤Ë¤Ï2¿Í¤È¤â¡ØPokémon GO¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹â¿ù¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ïà¡ÊPokémon GO¤Ç¡Ë´ÆÆÄ¤È¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¡Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©á¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤Ïà¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡£ËÍ¤ÏÉ¬»à¤Ë1¿Í¤Ç...á¤È¡¢Ç®Ãæ¶ñ¹ç¤òÌÀ¤«¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏàÂæÏÑ¤Ë¥Ý¥±¥â¥óÊá¤Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¹¥¤á¤È¡¢¡ØPokémon GO¡Ù°¦¤òÇ®ÊÛ¡£Éã¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤òÊá¤Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢àÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉã¤ÈÎ¹¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿á¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
