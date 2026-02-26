B2東首位の信州が海外経験豊富なフォワードを獲得「チームが優勝を目指すお手伝いができれば」

信州ブレイブウォリアーズは2月26日、J.J.オブライエンと2025－26シーズンにおける選手契約を締結したと発表した。

現在33歳でアメリカ出身のオブライエンは、200センチ100キロのフォワード。サンディエゴ州立大学を経て、2016年にはユタ・ジャズと契約し、その後はヨーロッパや中東などでプレーを続ける。2021年にはユーロカップ優勝、2023年にはモンテネグロ・リーグで優勝を経験し、直近はトルコの「Tofas Bursa」に所属していた。

今回の加入について、オブライエンはクラブ公式サイトを通じ、「ここにいられることに感謝し、スタートを切れることにワクワクしています。チームメートとプレーし、チームが優勝を目指すお手伝いができればと楽しみにしています」とコメントしている。