「冬最高の補強選手」スペインメディアが日本人FWを激賞！「輝きを放っている。勢いは見逃せない」
スペイン２部に活躍の場を移したサムライ戦士が、存在感を日に日に高めている。
FW宮代大聖は今冬、ヴィッセル神戸から１年でのラ・リーガ復帰を目指すラス・パルマスに期限付き移籍。ここまで４試合に出場しており、直近２試合はスタメンに名を連ねている。
ゴールやアシストはまだ記録できていないものの、現地での評価は非常に高い。
地元メディア『udlaspalmas.net』は、25歳の新戦力をフィーチャーした記事を掲載。ここ最近勝利から遠のき、大苦戦を強いられているチームにおいて、「日本人選手は明るい話題の１つだ」と伝えている。
「ラス・パルマスは７試合連続未勝利で、自動昇格の可能性は試合を重ねるごとに遠のいている。この低迷期において、輝きを放っているのがタイセイ・ミヤシロだ。この日本人FWは直近２試合で先発し、チーム内で存在感を示している。
試合の中でまだ多少の不安定さはあるが、ミヤシロの勢いは見逃せない。サッカー選手に求められる基本的な仕事に加え、スピード、先週土曜のカステジョン戦で見せたような質の高いプレー、そして明確かつ素早くゴールを狙う傾向がある。縦への突破力は、ラス・パルマスが改善すべき点の１つであり、彼はそれを提供している」
『udlaspalmas.net』は「冬の移籍市場で最高の補強選手としての地位を確立しつつある」とまで評した。相当高く評価していることが分かる。
ラス・パルマスは現在、勝点42で６位。自動昇格圏内の２位、カステジョンとは７ポイント差だ。宮代はラ・リーガ昇格に導く活躍を見せられるか。まずは、初ゴールに期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
