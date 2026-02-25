3月4日（水）「上田と女が吠える夜」

“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP開幕！

住宅価格が上がり続ける今…

今こそ家を買うべきか、それとも賃貸を貫くべきか…どっちが得なのか？

改めてこの時期考えたい永遠のテーマに

Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と持ち家派・賃貸派の女性陣がリアルすぎる住宅論争を繰り広げる！

▼イモトアヤコ、自宅に夢の屋上を実現したものの…「屋上に行かなくなった」意外な理由とは？

▼板野友美は賃貸派でもこだわりMAX！子ども部屋にはボルダリング！？

▼俳優の中田クルミはDIY好きならではの“やりすぎ失敗談”を告白

▼奄美大島と東京の2拠点生活を送るIMALUは自宅をDIYで建設！その暮らしぶりとは？

▼ヴィンテージマンションに強いこだわりを持つ安田美沙子はその魅力を熱弁！

▼資産重視の鈴木奈々は都内に3億円の自宅を購入！「持ち家は絶対に得」と語るその真意とは？

▼“運気の悪い家”から卒業した井上咲楽！引っ越したら運勢が激変!?

▼疑り深い性格ゆえに家を建てる決断ができない吉住

▼若槻千夏は渋谷に住み続けたいが…「買うベストタイミングがわからない！」

▼大久保佳代子、ローン問題に言及！「レギュラー番組」の大切さを力説

▼Hey! Say! JUMP・伊野尾慧は建築好きが高じて友人の家づくり会議にも全参加！？

お楽しみに！



MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・若槻千夏

SPゲスト

伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）

女性ゲスト（五十音順）

板野友美・井上咲楽・IMALU・イモトアヤコ・鈴木奈々・中田クルミ

安田美沙子・吉住