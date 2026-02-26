Snow Manの公式SNSが更新され、新曲「オドロウゼ！」に合わせてダンスする目黒蓮、渡辺翔太、岩本照の動画が公開された。

■リズムにのって軽やかに踊る目黒蓮＆渡辺翔太＆岩本照

3人は「オドロウゼ！」のMVで着用した衣装姿で登場。

目黒は、ブラウンのジャケットにカラフルなライン入りトップス、フレアデニムを合わせたカジュアル×クラシカルな装い。動きに合わせて揺れるシルエットが印象的だ。

渡辺は、ハイネックのインナーにネイビーのジャケットを合わせ、チェーンアクセサリーが映える華やかなスタイリング。千鳥柄のフレアパンツを合わせ、レトロ感漂うシルエットで魅せている。

岩本は、チェック柄のブラウンジャケットにシャツ＆ネクタイを合わせたトラッドスタイル。すっきりとしたネイビーパンツでまとめ、品のある大人な雰囲気を漂わせている。

カラフルなセットとミラーボールが輝く空間で、3人は笑顔でリズムに合わせて軽やかなステップを披露。

脚を高く上げたり、ジャンプしたり、見事な足さばきを見せ、最後は音楽に合わせて二度手を叩いて締めくくった。

ファンからは「このトリオ最高すぎる」「かわいすぎる」「ひーくんの前髪あり神すぎる」「めめがいる！」「3人とも脚長っ！」「しょっぴーのステップに見惚れる」といった声が集まり、注目を集めている。

