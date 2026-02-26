ＮＣＳ＆Ａ <9709> [東証Ｓ] が2月26日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の27.3億円→28億円(前期は21億円)に2.6％上方修正し、増益率が29.4％増→32.8％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.5億円→13.2億円(前年同期は11.9億円)に5.6％増額し、増益率が4.8％増→10.6％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の55円→58円(前期は40円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期におきましては、下期においても引き続き、主にマイグレーションサービスや主力ソリューションが堅調に推移し、売上高および利益につきまして前回予想を上回る見通しとなりました。このため、2025年９月25日に公表しました2026年３月期通期連結業績予想を上記の通り上方修正いたします。



当社は、収益力の向上、財務体質の強化を図ることで安定的な配当を継続することが重要と考えており、剰余金の配当につきましては、連結配当性向45％以上を目標に収益状況に対応した配当を行うことを基本として、キャッシュ・フローの状況、内部留保などを勘案して決定しております。 この基本方針に加えて、業績予想を上方修正することを勘案し、2026年３月期の期末配当予想を３円増配の33円に修正いたします。（注）１. 当社は、2025年８月19日付取締役会の決議に替わる書面決議において、自己株式の取得について決議いたしました。2026年３月期通期連結業績予想の「１株当たり当期純利益」の算定にあたっては、当該決議に基づく 2025年８月20日以後の自己株式の取得による影響を考慮しております。２. 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

