米米CLUB、ライブ映像発売記念で40人限定の試写会＆トークショー開催
米米CLUBが25日、Blu-ray＆DVD『米米大興行 人情紙吹雪 〜踊ってやっておくんなさい〜』の発売を記念した試写会＆トークショーを都内で開催した。
【動画】米米CLUB「君がいるだけで」40th Special Ver.ミュージックビデオ
『米米大興行 人情紙吹雪 〜踊ってやっておくんなさい〜』は、昨年デビュー40周年を迎えた米米CLUBが行ったツアーのファイナル公演を収めた映像商品で、25日に発売された。
試写会＆トークショーにはメンバー9人が登壇。招待された40人のファンに向けて、ライブ衣装に身を包んだメンバーがマイクを握りながらステージの思い出を語り、同作にも未収録のライブ映像も特別公開。ファンも大満足のプレミアムなイベントとなった。
1992年に発売された米米CLUBのヒット曲「君がいるだけで」のミュージックビデオの「40th Special Ver.」も公開された。とある街の電気店を舞台に、同曲の魅力をノスタルジックに描いた映像に注目だ。
【動画】米米CLUB「君がいるだけで」40th Special Ver.ミュージックビデオ
『米米大興行 人情紙吹雪 〜踊ってやっておくんなさい〜』は、昨年デビュー40周年を迎えた米米CLUBが行ったツアーのファイナル公演を収めた映像商品で、25日に発売された。
試写会＆トークショーにはメンバー9人が登壇。招待された40人のファンに向けて、ライブ衣装に身を包んだメンバーがマイクを握りながらステージの思い出を語り、同作にも未収録のライブ映像も特別公開。ファンも大満足のプレミアムなイベントとなった。
1992年に発売された米米CLUBのヒット曲「君がいるだけで」のミュージックビデオの「40th Special Ver.」も公開された。とある街の電気店を舞台に、同曲の魅力をノスタルジックに描いた映像に注目だ。