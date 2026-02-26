平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんによるグループ『Number_i』が公式Instagramを更新。ダンサブルな動画を続けて公開しました。

【写真を見る】【 Number_i 】ダンス動画を続けて公開「＃dancechallenge」にファン注目「なんかよくわかんないけどみんな可愛い」





最初に投稿された動画は、SNS上で世界のユーザーが披露している『Take Me Up』という曲に合わせたダンスチャレンジ。







途切れ途切れで始まる曲に合わせて、3人が踊り出し、動きを止めるポーズを繰り返して曲の盛り上がりに合わせノリノリのダンスに発展させていくという動画。









3者3様の個性的なダンスを披露しています。









最後は平野さんが拳を突き出し、岸さんに拳の中のチョコをプレゼントしました。









さらにもうひとつの動画は、グループの新曲『3XL』のミュージックビデオでも踊っている振り付けを披露する動画。









1人で踊る姿が編集で次々と切り替わっていきます。









先日のＴＢＳのインタビューで、平野さんは、この曲について「作り方が何か特殊で、ミュージックビデオの方が先に思い浮かんでいたので、絵コンテができてから歌に入るっていう。ドラマの描き下ろしみたいな感じの作り方で。」と、映像のイメージを先行して描き、それに合わせて曲を作って行ったと語っていました。









この２つの動画の投稿にファンからは「なんかよくわかんないけどみんな可愛い」「動き好き笑」「岸くんの腰ぃぃぃ！！！」「ダンスも楽曲も超可愛いすぎる」といった反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】