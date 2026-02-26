フィギュア銅・中井亜美、得点発表後に女王アリサ・リュウから掛けられた言葉明かす「初めての五輪で…」
ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（17）が、26日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。 フリーの得点発表後に金メダルを獲得したアリサ・リュウから掛けられた言葉を明かした。
【写真】かわいい！氷上で首をかしげるポーズを見せる中井亜美
得点が発表された直後、近くにいたアリサ・リュウと抱き合った中井。当時どんなやり取りをしていたのか質問を受け「初めての五輪でトリプルアクセルを着氷できるのはすごい」と声を掛けられたことを明かした。
中井はこの時、どこに最終順位が書いているのか分からなかったといい、「フリーの得点だけ見ると9位で、だめかと思ったんですけど、名前の横を見たら3位だった」と振り返った。
アリサ・リュウからは「あなたが3位よ」と言われ、2人で順位を確認したといい、仲睦まじげなエピソードに共演者も笑っていた。
【写真】かわいい！氷上で首をかしげるポーズを見せる中井亜美
得点が発表された直後、近くにいたアリサ・リュウと抱き合った中井。当時どんなやり取りをしていたのか質問を受け「初めての五輪でトリプルアクセルを着氷できるのはすごい」と声を掛けられたことを明かした。
中井はこの時、どこに最終順位が書いているのか分からなかったといい、「フリーの得点だけ見ると9位で、だめかと思ったんですけど、名前の横を見たら3位だった」と振り返った。
アリサ・リュウからは「あなたが3位よ」と言われ、2人で順位を確認したといい、仲睦まじげなエピソードに共演者も笑っていた。