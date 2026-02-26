俳優の渡辺謙（66）が、26日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演し、番組パーソナリティーの玉川徹氏とのエピソードを語った。

渡辺は20年12月、玉川氏がレギュラー出演するテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」にゲスト出演。翌日から放送される出演ドラマ「逃亡者」のPRのためでもあった。

玉川氏は当時、番組内でニュース解説コーナー「そもそも総研」を担当しており、渡辺の出演時にその演出が取り入れられた。それは、渡辺のたっての希望だったという。「あのコーナー、好きだったんですよ。結構、切り口が鋭くて、やっぱり玉川さんだし、あの取材力で、それを分かりやすく、ボードにまとめていて、好きだったんで。“じゃあ、あの形式でやったらいいじゃないの？”って言って。そしたら“やりましょう”って」と打ち明けた。

俳優らが番組や出演作のPRをする際、用意された原稿を読み上げてPRする場合が多いが、渡辺はより視聴者に届く宣伝方法を考えていた。それは、過去の出演作での経験があったからこそだという。

「『明日の記憶』って映画をプロデュースしたことがあって。その時に全行程に携わったんですよ」。俳優に留まらない、映画が封切られるまでのさまざまな苦労を実体験した。

「僕らはその工場にいるだけで、この作品がどこの商店に並んで、どの棚に上げられて、誰が手に取るんだっていうことを知らなかったんです。それを全部、工程をやったんで 。やっぱり宣伝っておもしろがらないとダメだよねっていうのが染みついちゃった」。その上で「“単なる番組宣伝で出ました。よろしく。見てください”っていうんじゃなくて、この番組の中でやるにはどうしたらいいかというのを考えて（出演した）」とも話していた。

受け手に回ってもおかしくない渡辺が、番組では、玉川氏の役どころを演じるという演出。玉川氏が「俳優さんってあれをやろうと思ったら、あの役をやるんですね」と驚くと、渡辺は「半分、おもしろがってやっていただけですけどね」と振り返っていた。