◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール1日目（25日、沖縄・那覇）

田中瑛斗投手が新加入選手を紹介するキャンプ中継の新企画「エイトピア」に松本剛選手が登場。2人は日本ハム時代にチームメートで、松本選手が6年先輩となります。

「日本ハム時代、松本剛といえば、黄色い声援がすごかった。ジャイアンツに来て、その声援の量は減ったと思いますか」と田中投手が質問を投げかけると“食い気味”に「YES」の札を上げた松本選手。「早い、早い！」と田中投手に突っ込まれながらも「やっぱりセ・リーグのファンの方に認知してもらってないなというのはありますし、まだパ・リーグから来た人、くらいの感じになっていると思うので、しっかりプレーで覚えてもらえるようにとは思っています」と説明しました。

巨人ファンへのメッセージを求められると、「新人の松本剛です（笑）。15年目のジャイアンツ新人の松本剛です。まだまだ覚えてもらっていないなというのを感じていますので、ぜひエイトピアを見て覚えていただいて、またエイトピアに出たいと思います。1年間応援よろしくお願いします」と松本選手は一礼しました。