¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î£Í£Ö£Ð³ÍÆÀ¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤â³Î¼Â¤«¡½¡½¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¡¢ÅêÉ¼¼Ô¤ÎàÅêÉ¼Èè¤ìá¤¬º£¸å¤Î¼õ¾Þ¤òÁË¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¤ÏÇ¯·î¤ò¤Ø¤Æ·ù¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢¾Þ¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤Ï¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô²ó¼õ¾Þ¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ºÅÀ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÅêÉ¼¼Ô¤Î¿´Íý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¡¢¥À¥°¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¥ó»á¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÂçÃ«¤é¤·¤¤¿ô»ú¡ÊÀ®ÀÓ¡Ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÅêÉ¼Èè¤ì¤Ê¤É¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Î£Í£Ö£ÐÅêÉ¼¤Ç¥½¥È¤ÏÂçÃ«¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡ÖÂÇÅÝ¡¦ÂçÃ«¡×¤òÀë¸À¡£¤·¤«¤·¡¢Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ë¥½¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃ«¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤¬¡ØÂçÃ«¤«¤é£Í£Ö£Ð¤òÃ¥¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¬¡¢¾Ð¤Ã¤ÆºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¡×¤È°ì¾Ð¤ËÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Î£´Ç¯Ï¢Â³£µÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âàË½Ïªá¤·¤¿¡£
¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡Øº£Æü¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾Á°¤ÏÉú¤»¤ë¤¬¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¸Â¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£Í£Ö£Ð¤ÏÅö³Î¾õÂÖ¡£º£Ç¯¤â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏàÂçÃ«£±¶¯á¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£