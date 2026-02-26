128万回以上視聴され5.3万件の「いいね」を獲得しているのは、お風呂場にやってきた子猫の行動。投稿には、「かーわーいーいーーーー」「一時も離れられませんね」「甘えん坊さんっ」と、猫に魅了されてしまった視聴者からのコメントが集まっています。

【動画：お風呂中、『扉をカリカリとする子猫』→開けてみると、入ってきて…尊すぎる瞬間】

のんびりお風呂に入っていると…？

Instagramアカウント「マンチカンのなな」に投稿されたのは、まだ飼い主さんのおうちに来て数か月しか経っていないマンチカンの「ななちゃん」のとある行動。飼い主さんがゆったりバスタイムを楽しんでいたときの出来事だったそうです。

ふと、お風呂の扉をカリカリする音を耳にした飼い主さん。すりガラスの向こうにななちゃんの姿が見えたため、開けてあげたそうです。ななちゃんは甘えん坊さんなのか、飼い主さんの行くところにどこへでもついてくる猫ちゃんなのだとか。

「おみずいっぱいだよ？」

扉が開くと、おそるおそるお風呂場へと入ってきたななちゃん。床が濡れていたのか、少し足元を気にするそぶりを見せたそうです。手足が濡れてしまっても、ひるむことなく飼い主さんの近くまでやってきたななちゃんは、バスタブにおててをかけて覗き込んできたとのこと。

猫が苦手な水（お湯）に浸かっている飼い主さんに驚いたのか、ななちゃんは「うにゃ～」と一鳴き。飼い主さんのからだを眺め、ちょっと困ったような、心配しているような表情をしていたといいます。

「だいじょぶなの？」

ななちゃんは飼い主さんを心配するように、「うにゃ～」と鳴き続けたそう。飼い主さんの顔をじっと見たり、たっぷり入ったお湯を見たり…。きっと、飼い主さんがびしょ濡れになってしまっていることが心配でたまらなかったのでしょう。

自らの手足が濡れてしまっても飼い主さんのもとへ会いにくるななちゃん。とても甘えん坊で、キッチンに立っていると足をよじ登ってきたり、名前を呼んだら飛びついてきたりするそうです。そのうち一緒にお風呂に入ってしまいそうですね。

不安そうにお風呂場にやってくるななちゃんを見た視聴者からは、「飼い主さんが心配で確認に来るそうですよ」「うちの子１回ドボンしたことありますが懲りてません」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「マンチカンのなな」には、おうちに迎え入れられたばかりの頃からすくすくと成長するななちゃんの様子が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「マンチカンのなな」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。