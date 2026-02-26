高杉真宙＆山本美月、互いの共通点は“九州でスカウト” 30周年を迎えたポケモンへの愛も語る
俳優の高杉真宙、山本美月、永尾柚乃、お笑いコンビのレインボー（ジャンボたかお／池田直人）が26日、都内で開催された「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会に出席。高杉と山本はポケモンに対する愛を語ったほか、お互いの共通点が明らかになった。
【写真】高杉真宙＆山本美月、幼少期のキュートな写真を披露
同イベントは、『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年を記念して開催されたもの。この日は株式会社ポケモン 代表取締役COO・宇都宮崇人、全日本空輪株式会社 上席執行役員 CX推進部長・大前圭司、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）専務理事・太田雄貴も出席したほか、日本プロ野球12球団のユニホームを着用したピカチュウも登場。さらに、読売ジャイアンツ・田中将大選手からのお祝い映像も上映された。
高杉は「今年30歳なんですけど、僕らの世代は、96年生まれは、ポケモンと同い年っていうのを知っている人が多いと思います。もちろん僕も知っていて、一緒に大きくなってきたっていう感じがすごくしていて。だから今回こうやって、小さい時から遊んでいたポケットモンスターと、大きくなった自分と、ここで一緒に30周年をお祝いすることができて、すごく嬉しいです」と笑顔。
発表会では、高杉や山本の幼少期の写真が明かされたほか、ポケモン30周年をお祝いする記念ケーキも登場。さらに、5人が好きなポケモンを発表する一幕も。5人はそれぞれの好きなポケモンをイメージした衣装で登壇していた。
山本は「家族みんなで楽しんできたので。実はポケモンの映画でもナレーションをさせていただいたり、今日この場に立たせてもらえたり、お仕事でもこうやって関わることができて本当にうれしく思っております。これからまた1年、2年と、ポケモンと一緒に年を重ねていける幸せを噛みしめながら、この30周年をこれからもっと楽しんでいきたいなと思います」と笑顔を見せた。
発表会後の代表質問で、人生が変わったと思う瞬間を聞かれた高杉は「九州の方でスカウトされたときですね。熊本の花火大会でスカウトされました」と返答。高杉と同じ福岡県出身の山本は「私も九州でスカウトされているので（笑）。天神で、高校1年生かな？ もんじゃ焼き屋さんに並んでいたら、声をかけられました」と高杉と同じく九州でスカウトされたという共通点を明かしていた。
