クイズ番組「東大王」にレギュラー出演し、東大医学部卒で医師免許を持つタレント・河野ゆかり（25）が26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。進学先のフランス・ジュネーブ大の大学院であった“恐怖”体験をつづった。

河野は「大学の女子トイレで明らかに職員じゃない一般のおじさんに鉢合わせたんだけど、これって大学に通報すべきなのか、ジェンダー自認が女性なのかもしれないから認めるべきなのかどちらが正しいのだろう」と報告。

「隣の個室から出てきて、その後もちょっと不審だったから盗撮とかされたんじゃないかって怖くなってきた 今からでも大学に相談した方が良いのかしら」といい「でもこういうのもダイバーシティの軽視とか偏見だとか言われてしまうのかな」と戸惑いをつづっていた。

また「やっぱり何かあってからでは遅いので大学にメールを入れました」といい「私の学科は20カ国以上から学生が集まっていて様々な価値観に触れる中で、日本のやり方が通用しないことも多いです どのような行動をすべきか迷うこともよくありますが、物事を多角的に考えられるようになっているとプラスに捉えます」としていた。