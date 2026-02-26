たんぽぽ・川村エミコ、車の免許取得「できなかった」理由を告白 大久保佳代子も共感
お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ（46）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。運動神経に見放され、車の免許が取得できなかったエピソードを明かした。
【動画】「可愛らしくて癒されます」“8.5キロ減量”で花嫁姿を披露した川村エミコ
この日は「運動神経に見放された女＆運動神経バツグンな女」が集合。川村は“見放された”側として出演していた。
車の運転の話になり、司会のくりぃむしちゅー・上田晋也（55）から「川村は運動神経悪いもんな」と振られ、「はい」と返答。上田から「運転も下手なの？」と聞かれると「運転免許取れなかったです」と告白。「行ったけど、期間過ぎちゃって、もう1回挑戦しようと思ったんですけど、それもできなかったんで…」と明かした。
ここで上田が「ほかに運転が苦手な人」と挙手を仰ぐと、お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（54）と、タレントの中川翔子（40）、ヴァイオリニストの木嶋真優（39）が手を挙げた。
大久保は、実は川村と一緒に教習所に行ったことを告白し、「2人とも、時間切れ」と取得できなかったことを告白。「頭ではわかってるけど、これ（運転のしぐさ）ができないっていうタイプです。理論はわかる。でもそれをやれって言われると、恐怖心と、わかんなくなっちゃう」と発言。川村が「右と左がわかんなくなっちゃうよね」と訴えた。
