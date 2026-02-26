プロボクシングWBA世界スーパーフライ級11位、IBF同級12位の佐野遥渉（あゆむ、22＝LUSH、11勝5KO1分け）が26日、オンラインで会見に臨み、4月19日にキルギス共和国でWBA世界同級暫定王者デビッド・ヒメネス（33＝コスタリカ、19戦18勝12KO1敗）に挑戦することを発表した。

元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏（38）が手がける、3日間開催の「SAIKOULUSH」興行（ガズプロム・スポーツコンプレックス）最終日のメインイベンターとして大トリを飾ることとなった佐野は「世界戦が決まって、自分でもびっくりしている。まだ早いという声もたくさんあると思うが、チャンスをいただいたので一発でつかみ取りたい」と力を込めた。

静岡県富士宮市出身の佐野は小2で競技を始め、飛龍高1年時にライトフライ級で選抜3位などアマ戦績15勝（3KO）4敗。21年にプロデビューし、22年には全日本同級新人王を獲得。昨年10月には無敗の同級王者レイマート・タガカナオ（26＝フィリピン）に3―0判定勝ちし、日本ボクシングコミッション（JBC）未公認のWBAアジア同級王座を獲得し、世界ランキング入りも果たした。

対する暫定王者ヒメネスは昨年7月のWBA世界同級挑戦者決定戦で健文トーレスに11回TKO勝ちし暫定王座を獲得。アマチュアで時代に多くの大会でメダルを獲得したことから愛称は「Medallita（メダジータ）」。同国初の正規王者を目指すヒメネスもオンラインで会見し「佐野は大きな才能を持っているが、私には多くのバリエーションがある。ラウンドごとに優位に立てるだろう」と自身満々。佐野は「アウトボクシングも接近戦も上手で強い選手。厳しい戦いになる」と警戒を強めながら「無理には倒しいくつもりはないが、チャンスがあれば一気に攻められるように練習しているので。またちょっと違った、自分も見せられるかなと思う」と武器とする“もらわないボクシング”に力強さも融合させ、KO決着も見据えていることを明かす。

プロモーターの亀田氏は「（これまで）世界レベルの選手と拳を交えていない佐野からすると不利な試合にはなる」と冷静に分析しながら「佐野はパンチをもらわないし、この選手にしかない芸術的なボクシングをする。ヒメネス相手にそれができて、（世界王座を）獲ったら長期政権を築ける。（同階級の）4団体王座統一、もっと言うとバンタム級で2階級制覇というところまでいける、安定チャンピオンになる」と次世代世界王者候補として大きな期待を寄せる。

JBCは王座乱立を理由に、国内ではWBAの暫定王座を世界王座とは認めていないが、ヒメネスを下せば静岡初の世界王者に。「自分が絶対一番になるとずっと言っていた。それがあと一歩まできている」と思いを強くした佐野。同じ静岡県出身でWBC世界同級1位の坪井智也（29＝帝拳）とは「どっちが先に世界チャンピオンになるか」と会話を交わしていることを明かす。次戦以降には坪井との対戦希望も明かし「スーパーフライ級のチャンピオンたちとどんどん試合をしたい。坪井選手ともやりたいし、どちらが静岡最強かを決めたい」と闘志を燃やしていた。