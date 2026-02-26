俳優の山粼賢人、山田杏奈らが自身のInstagramを更新し、3月13日公開の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の完成披露試写会に出席したことを報告した。

山粼が投稿した写真は全5枚。レッドカーペットに設置されたポスターの前で拳を握るカットや、ポスター横にしゃがみ込んで鋭い視線を向けるソロショットなど、力強い表情を見せている。山田杏奈とのピースサインの2ショットでは一転、リラックスした笑顔がのぞく。

一方、山田が投稿した写真は全3枚。ホワイトのノースリーブのロングドレスに身を包み、クリアサンダルを合わせた清楚なスタイリングが目を引く。尾形百之助役の眞栄田郷敦を加えた3ショットも公開され、床に座り込みそろってサムズアップを決めた和やかなオフショットが収められている。

山粼はキャプションで「完成披露試写会ありがとうございました！」と感謝を綴り、「第一部完結編とも言えるシリーズ史上最大の闘いが描かれています！」と本作のスケールの大きさをアピール。「前作を見た方も見てない方でも楽しめる作品になっています！公開までお楽しみに！」とファンに呼びかけた。山粼のマネージャーも公式アカウントで「前作を超える興奮がここにッ！」と太鼓判を押している。

本作は、野田サトルの人気漫画を実写化したシリーズの映画第2作。2024年公開の映画第1作、WOWOWで放送・配信された連続ドラマ『ゴールデンカムイ北海道刺青囚人争奪編』に続き、物語の舞台を網走監獄へと移す。「不死身の杉元」こと杉元佐一（山粼賢人）とアイヌの少女アシリパ（山田杏奈）が、第七師団の鶴見中尉（玉木宏）、元新撰組副長・土方歳三（舘ひろし）と三つ巴の金塊争奪戦を繰り広げる。（文＝リアルサウンド編集部）