吉田鋼太郎＆八木莉可子、互いにマイクフォロー ”おむすび”頬張り満足げ
俳優の吉田鋼太郎と八木莉可子が26日、都内で開催された「ファミリーマート45周年プロジェクト発表会／おむすびキャンペーン新商品発表会・試食会」に出席。2人は5年間、同社のCMキャラクターを務めている。イベントでは”おむすび”を堪能する様子が見られた。
【写真】おいしすぎてびっくり!?驚きの表情を浮かべる八木莉可子
2人の前には、45周年にちなんだ「おむすびタワー」が登場。45個の”おむすび”が並んだ光景に吉田は「幸せな気持ちになりますよね」と目を細め、八木は「いろんな種類があるんだなって改めて思います」と目を丸くした。
2人は実際に”おむすび”を堪能した。吉田が食べたのは「明太子と鮭マヨネーズ」。「鮭と明太子を組み合わせちゃっていいの？という背徳感がある。さらにマヨネーズでございますから。これは本当に食欲をそそられるやつじゃないですかね。（口に入れる前から）具材がうっすらと見える」と食べる前から興奮した口調。
”おむすび”を食べた感想を伝えようとするものの、両手で”おむすび”を持っていたためマイクが握れず、八木がすかさずフォローに入った。
八木のフォローを受けながら吉田は「（お米が）柔らかくてふわふわ。口がくたびれる感じしない。具材もいっぱい入っていて、具材がない時がない」と感想を伝えた。
その後、八木は「手巻 紅しゃけ」を実食。今度は吉田がマイクを持ちながら「鮭がいっぱい詰まってて、あとお米がふわふわですね。1つ1つ粒だってておいしい。食べ応えがある」と満足げな表情で感想を伝えた。
イベントにはほかに、ファミリーマート代表取締役社長・細見研介氏、エグゼクティブ・ディレクターCMO(兼)マーケティング本部長 CCRO(兼)デジタル事業本部長・足立光氏、商品本部デリカ食品部長・木内智朗氏が登壇。大谷翔平選手が出演する新CM発表や新キービジュアル公開なども行われた。
