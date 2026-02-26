お笑い芸人のキンタロー。（44）が26日、自身のインスタグラムを更新。“帰国”を報告した。

「キンタロー。も帰国しました！！（from 2018）」と書き出したキンタロー。「オリンピックっぽい写真でてきました」と写真をアップした。

「社交ダンス世界選手権2018に向けてダンス漬け海外遠征してる時のです」と紹介して日の丸を付けたジャージ姿を披露。「フィンランド大会で2位 金メダルまであと少し！！欲しかった」と振り返った。

「フィンランドの料理がどれもこれも美味しくて住みつきたくなった思い出2018の2月」として「今と同じ時期オリンピックに感化されりくりゅうペアに度肝抜かされ思い出が湧き出ました」とコメント。「英美先生からも元気ー？ってメールが 久しぶりに習いに行こうかなー」とつづった。

ファンからは「いつもと違う一面も素敵ですね」「本当にキンタローさん尊敬してまーす」「もともと奇麗な方だったな〜と思い出しました」「目指せ表彰台」「すごい頑張ってましたね」「感動をありがとうございました」などのコメントが寄せられた。