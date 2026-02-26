参院は２６日午前の本会議で高市首相の施政方針演説に対する２日目の代表質問を行った。

首相は、食料品を対象にした消費税減税などを検討する「国民会議」を開催する意義を重ねて強調した。

国民会議は同日夕、首相官邸で初会合が開かれる。国民民主党の川合孝典氏は「国民生活に大きな影響を及ぼす社会保障制度改革を国会ではなく国民会議で行う理由が今ひとつ理解できない」と問いかけた。首相は「国会に（関連法案を）提案する前に野党や有識者に参画いただきながら国民的議論を進めたい」と説明した。国会では「（法案提出後に）十分な議論をお願いすることになる」として理解を求めた。

また、首相は、バブル崩壊後の不況に就職活動が重なった「就職氷河期世代」の人向けに今年度中に支援プログラムを策定すると表明した。「生活に不安を抱える方の割合が他世代と比べて高い傾向にあり、きめ細かい支援を効果的に実施する」と述べた。

代表質問はこの日で終了する。同日午後、衆参両院の予算委員会で２０２６年度予算案の趣旨説明が行われる。２７日に衆院予算委で首相と全閣僚が出席する基本的質疑が開かれ、実質審議入りする。